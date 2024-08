La sprint di Silverstone la vince Enea Bastianini. Secondo posto per Jorge Martin che guadagna 9 punti su Pecco Bagnaia, caduto per una chiusura d’anteriore a sei giri dal termine della corsa, mentre tentava di recuperare dopo una partenza poco brillante. Il campione del mondo in carica resta in testa alla classifica generale, ma con un vantaggio di un solo punto rispetto al pilota della Ducati Pramac. Terzo Aleix Espargaro, su Aprilia, che partiva dalla pole position. Cadono anche Marc Marquez e Marco Bezzecchi. L’italiano è stato protagonista di un incidente già nel primo giro con Franco Morbidelli e Raul Fernandez.

Bastianini ha espresso tutto il suo entusiasmo per la prima vittoria dell’anno, nel Gp della Gran Bretagna: “Sono molto contento, è stata una splendida battaglia. Io e Martin abbiamo spinto al limite. Questa è una delle mie piste preferite, è davvero fantastico”, ha dichiarato il pilota Ducati ufficiale.

L’ordine di arrivo della sprint race del Gp della Gran Bretagna 2024

1. Enea Bastianini (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Aleix Espargaro (Aprilia)

4. Brad Binder (Red Bull)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Jack Miller (KTM)

8. Maverick Vinales (Aprilia)

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

10. Miguel Oliveira (Aprilia)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Raul Fernandez (Aprilia)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Luca Marini (Honda)

16. Joan Mir (Honda)

17. Takaaki Nakagami (Honda)

18. Remy Gardner (Yamaha)

Rit. Marc Marquez (Ducati)

Rit. Francesco Bagnaia (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Franco Morbidelli (Ducati)

La classifica piloti aggiornata

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 222

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 221

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 167

Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 162

Maverick Viñales (Aprilia Racing) 127

Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 115

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 114

Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 93

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 89

Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 83

Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 55

Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 53

Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 51

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 44

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 38

Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 17

Joan Mir (Repsol Honda Team) 13

Johann Zarco (Honda LCR) 12

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 9

Alex Rins (Monster Yamaha Team) 8

Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7

Luca Marini (Repsol Honda Team) 0

Articolo in aggiornamento