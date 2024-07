Gregorio Paltrinieri è nella storia del nuoto italiano. Con il bronzo conquistato negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Parigi, Greg diventa il primo italiano a conquistare un podio in tre edizioni diverse dei giochi. In testa fino all’ultima virata, l’atleta emiliano ha mollato leggermente nel finale chiudendo terzo in 7:39.38, dietro all’irlandese Daniel Wiffen, oro e record olimpico in 7:38.19, e allo statunitense Bobby Finke, argento in 7.38.75. Settimo posto per l’altro azzurro in gara, Luca Di Tullio, con il tempo di 7.46.16.

Articolo in aggiornamento