Medaglia d’argento per Stefano Oppo e Gabriel Soares nella finale del Canottaggio 2 di coppia pesi leggeri maschile. Prima medaglia di giornata per l’Italia – la seconda nella disciplina dopo il 4 di coppia maschile – che così sale a quota 17 nel conteggio totale di queste Olimpiadi. Gli azzurri hanno fatto registrare il tempo di 6.13.33. Oro per l’Irlanda: chiude il podio – al terzo posto – la Grecia, battuta sul fotofinish di 11 centesimi. “Siamo orgogliosi di questi ragazzi”, questo il commento a caldo del presidente del Coni Giovanni Malagò, presente in tribuna.

Il sardo Stefano Oppo aveva conquistato il bronzo nella stessa specialità a Tokyo 2020 insieme a Pietro Willy Ruta. L’italo brasiliano Gabriel Soares, dopo svariati successi anche nelle categorie senior, ha centrato il podio alla sua prima esperienza olimpica. Il doppio pesi leggeri non comparirà nel programma olimpico di Los Angeles 2028.

