Una serata indimenticabile. Alice Bellandi è d’oro nella finale di judo femminile 78kg: il trionfo contro l’israeliana Inbar Lanir vale la quindicesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi. La gioia della 26enne bresciana è incontenibile: incredulità e lacrime di gioia. Poi la judoka corre verso la tribuna per esultare con le compagne di Nazionale e per baciare la sua fidanzata in mondovisione: un gesto che ha fatto subito il giro del web. A fare il tifo per lei, sugli spalti della Champ-de-Mars Arena, c’era anche la premier Giorgia Meloni (in compagnia del presidente del CONI Giovanni Malagò): la presidente del Consiglio si è alzata in piedi per omaggiare l’atleta azzurra e poi ha raggiunto il tatami per abbracciare la neo campionessa olimpica.

L’abbraccio con Giorgia Meloni

“Non so neanche se tutto questo sia vero. Troppo grande per essere vero. Tutte le notti l’ho sognato, ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera. Non ci posso neanche credere”, ha detto Bellandi ai microfoni di Eurosport, scoppiando in lacrime per la gioia, dopo l’oro conquistato. A festeggiare insieme a lei, anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si è congratulata di persona con la campionessa. Prima la standing ovation sugli spalti, poi l’abbraccio.