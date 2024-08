Cento anni dopo il tennis italiano avrà sicuramente una medaglia olimpica. E finale sia! Sara Errani e Jasmine Paolini raggiungono l’atto finale nel doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi. Battuta in 2 set (6-3; 6-2) la coppia Noskova-Muchova. Le due atlete riscrivono la storia dello sport italiano: nessuna coppia, prima di loro, era riuscita a raggiungere il traguardo della medaglia nel tennis olimpico. Il primo – e per ora – unico successo in assoluto del tennis italiano ai Giochi Olimpici risale al 1924, con la medaglia di bronzo nel singolo di Uberto de Morpurgo. Oro o argento: comunque andrà, la spedizione azzurra potrà contare di un’altra medaglia da aggiungere al proprio bottino. In finale – in programma domenica 4 agosto -, la coppia avversaria sarà la vincente tra Bucsa/Sorribes Tormo e Andreeva/Shnaider.

Il racconto del match

Implacabili e storiche. A Sara Errani e Jasmine Paolini basta meno di un’ora e mezza per poter completare l’opera e conquistare la storica finale olimpica nel doppio femminile. Due set comandati (quasi sempre) dall’inizio alla fine contro la coppia Noskova-Muchova: se il primo set si sblocca con il break del 4-3, il secondo parte in salita. Errani e Paolini reagiscono e non sbagliano più.