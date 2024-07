Meno di un’ora e mezza per chiudere la pratica Taylor Fritz. Eppure gli ottavi di finale di Lorenzo Musetti erano cominciati nel peggiore dei modi. Il break dell’americano hanno complicato la partenza del tennista italiano: dopo essere stato sotto 3-0 nel primo set, parte la rimonta vincente. Finisce 6-4 7-5 per il numero 16 al mondo. Dunque, 28 anni dopo Renzo Furlan, la nazionale italiana ha nuovamente un tennista ai quarti di finale dei Giochi Olimpici. Stesso risultato ottenuto anche da Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas che ora si affronteranno per un posto che vale la semifinale.

L’instancabile Musetti

Prima lo svantaggio, poi il trionfo in rimonta. Dopo la finale persa di Umago e il doppio, Musetti non si risparmia e dimostra di avere energie infinite anche nel suo percorso nel singolare. Il primo controbreak del carrarino cambia completamente l’inerzia della partita in suo favore. Nonostante Fritz fosse riuscito a riprendere in mano il servizio nel secondo set, Musetti ha mantenuto il controllo alimentandosi punto dopo punto. Sul finale di gara, l’italiano ottiene la palla del 6-5: sul 15-0 un doppio fallo rimette l’americano in partita. Musetti però non sbaglia più e si aggiudica il match point. Nel caldo e soffocante pomeriggio di Parigi Musetti riscrive la storia del tennis olimpico italiano.

Salutano Errani e Vavassori

Sfuma invece il sogno di una medaglia per Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo di doppio misto di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nei quarti di finale, i due azzurri hanno perso al super tiebreak contro gli olandesi Demi Schuurs e Wesley Khoolof con il punteggio di 6-7 (4), 6-3, 11-9. Oltre a Musetti, resta in corsa solamente il doppio femminile composto ancora da Errani e Jasmine Paolini: le due azzurre, terze favorite del seeding, sono ai quarti dopo aver battuto ieri le francesi Caroline Garcia e Diane Parry.