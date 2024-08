“Denunciamo le intimidazione e le minacce ricevute questa notte, in commissione, da esponenti di centrodestra”. In apertura di seduta alla Camera dei deputati il gruppo parlamentare del Pd, con Chiara Braga, quello del M5s, con Agostino Santillo, e Iv, con Maria Elena Boschi, hanno raccontato ciò che è successo durante l’esame del decreto-legge Sicurezza, lamentando che la maggioranza abbia (a loro dire) contingentato i tempi per gli interventi delle minoranze.