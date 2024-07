L’Italia aveva due atleti da medaglia d’oro nel pugilato: Abbes Aziz Mouhiidine e Irma Testa. Tutti e due eliminati dalle Olimpiadi di Parigi, tutti e due fatti fuori dai giudici. Dopo il verdetto assurdo contro Abbes, che ha fatto infuriare anche la federazione italiana, una decisione se possibile ancora più scandalosa ha riguardato Irma Testa. La sua eliminazione contro la cinese Xu Zichun è stata scandalosa. La 26enne di Torre Annunziata era una delle favorite nella categoria -57 kg e lo stava dimostrando anche nel suo primo incontro. L’azzurra era in vantaggio, poi un clamoroso verdetto unanime a favore della cinese nella terza e ultima ripresa ha ribaltato le sorti dell’incontro.

Nella cabina di commento di Eurosport, la reazione dell’ex pugile Roberto Cammarelle spiega la delusione e la rabbia per l’ennesima decisione dei giudici contro un atleta italiano. “Non sono d’accordo”, il primo commento a caldo, condito di tanto stupore. Poi l’affondo: “È un verdetto non corretto, ancora peggio di quello di Mouhiidine”. Cammarelle, che a Londra nel 2012 fu derubato di un oro in finale contro il pugile di casa Anthony Joshua, insiste: “L’ultima ripresa l’hanno fatta perdere e non è possibile. Fa malissimo”. Il suo giudizio è quello competente di un ex pugile, che analizza quello che ha visto: “Sicuramente Irma era calata e aveva il fiato corto, ma ha colpito. Ma che cosa stanno premiando? Lei è andata a segno”.