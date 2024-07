Alla fine si nuota nella Senna. A Parigi ha piovuto tutta notte, ma le gare di triathlon si fanno. Dopo l’incontro sulla qualità dell’acqua tenutosi questa mattina alle ore 3.30, i rappresentanti del World Triathlon (con i delegati tecnici e medici), Météo France, la città di Parigi e la prefettura della regione Ile-de-France coinvolte nell’esecuzione dei test, hanno confermato che sia le gare donne che quelle uomini di triathlon – valide per le Olimpiadi – si faranno come previsto nella giornata di oggi, rispettivamente alle 8:00 e alle 10:45.

La Senna, dunque, improvvisamente non è più così inquinata come lo era stata negli ultimi giorni. Gli allenamenti del triathlon nella Senna erano stati tutti annullati, così come la gara maschile prevista per la giornata di ieri, martedì 30 luglio. Gli atleti si immergeranno nelle acque del fiume ma senza aver mai potute testarle prima.

“Risultati dell’acqua conformi”

I dubbi delle ultime ore sono state spazzati via. La decisione di rinviare le gare ha avuto i suoi effetti: nella giornata di oggi, il triathlon femminile (che si sta già svolgendo) e quello maschile si faranno. “Le parti interessate hanno confermato che il triathlon femminile e quello maschile si svolgeranno come previsto. I risultati delle ultime analisi dell’acqua sono stati ritenuti conformi“, si legge in un comunicato stampa. Il livello di inquinamento è tornato ai livelli consentiti. Il famoso piano B, dunque, è rimasto solo un’ipotesi.