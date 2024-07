Una serata olimpica da dimenticare per la Nuova Zelanda. La squadra di calcio prima perde 3-0 contro la Francia a Marsiglia poi, è rimasta bloccata sul treno di ritorno per tornare nel villaggio olimpico di Parigi. Tutto questo a causa dei forti temporali che hanno provocato interruzioni sulle varie linee ferroviarie: non sono gli atleti, anche migliaia di turisti sono rimasti bloccati sui vagoni nella notte. La SNCF (società nazionale dei servizi pubblici francesi) ha evidenziato come si sarebbe trattato di problemi legati all’alimentazione elettrica dovuti proprio alle violente piogge.

Calcio, Nuova Zelanda alle Olimpiadi: il percorso

Non oltre la fase a gironi. La sconfitta contro la Francia per 3-0 pone la parola fine al cammino della Nuova Zelanda ai Giochi Olimpici. Inserita nel Gruppo A, la nazionale ha conquistato 3 punti in altrettante gare: troppo pochi per riuscire passare al turno successivo.