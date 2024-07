“Bisogna aumentare i salari, in Italia sono troppo bassi. E bisogna cancellare la precarietà nel lavoro. Poi bisogna agire sul fisco, ma non come sta facendo il governo, perché bisogna colpire l’evasione fiscale. Il 90% dell’Irpef continuano a pagarla i lavoratori dipendenti e i pensionati mentre qui siamo di fronte a un governo che in due anni ha fatto 18 condoni“. A dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a L’Aria che tira, su La7, interpellato sulle misure messe in campo dal governo. “Il concordato preventivo? Così si legalizza l’evasione. A una parte di persone si sta dicendo: ‘Dimmi cosa guadagnerai in due anni, su ciò che guadagni in più non paghi nulla’”.

Video La7