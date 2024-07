Sul luogo dell’incendio in corso a Monte Mario a Roma in serata è arrivato in elicottero anche il sindaco Roberto Gualtieri: “E’ un incendio molto serio, scoppiato all’inizio della riserva naturale di Monte Mario e poi anche per le condizioni climatiche particolari di vento con grande facilità è risalito. Siamo riusciti a circoscrivere l’incendio dopo che si è diffuso e la situazione è migliorata ma lo spegnimento richiederà ancora del tempo” ha detto il primo cittadino, che aggiunge: “E’ possibile che l’incendio sia partito colposamente da un accampamento all’interno del parco, durante la preparazione di un pasto. E’ un grande tema il fatto che a Roma molte persone senza fissa dimora vivono in condizione di non sicurezza”. Il sindaco precisa poi che “al momento ci sono sei palazzine evacuate e quattro auto che hanno preso fuoco”.