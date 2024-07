Rinviata, come da pronostico. Mancava solo l’ufficialità, arrivata in mattinata: la gara maschile di triathlon oggi – martedì 30 luglio – non si farà. La prima vera figuraccia delle Olimpiadi è ora realtà. Gli atleti sono i balìa di un’organizzazione che non si sta dimostrando all’altezza e che continua a cadere negli stessi problemi da ormai diverse settimane. I livelli di Escherichia coli e degli altri batteri presenti nella Senna sono troppo alti per poter consentire agli atleti di gareggiare nelle acque del fiume. Non balneabile da almeno cento anni, oggi troppo inquinato e impraticabile. L’organizzazione sta cercando di rinviare la competizione nella giornata di domani, quando sarà in programma anche quella femminile.

Il rischio di temporali previsti nei prossimi tre giorni sta mettendo a dura prova una scelta già rischiosa di per sé in partenza. La decisione del rinvio è stata presa dal World Triathlon, dal team medico e dai funzionari della città (oltre che dal Cio).

Come anticipato da Ilfattoquotidiano.it, pensare di poter gareggiare nella Senna si è rivelata esser davvero una follia. Il simbolo di una città messo al centro di una pressione mediatica, come mai era accaduto prima. L’oneroso processo di bonifica – come da previsione – non ha portato ai risultati sperati. E se un po’ d’acqua può mettere a repentaglio una disciplina olimpica che si sta cercando di organizzare da mesi, è chiaro che i problemi sono ben più profondi. Ora, è tempo di prendere una vera decisione: i continui rinvii sono solo un modo per posticipare le difficoltà preannunciate.

Nel frattempo, è corsa contro il tempo. Il triathlon maschile potrebbe essere spostato al 1 o al 2 agosto. Spunta anche il piano B che riguarda l’ipotesi – non apprezzata dagli atleti – di annullare definitivamente il nuoto, lasciando così solo corsa e ciclismo e spostando le gare di nuoto di fondo, a Vaires-sur-Marne, sul fiume Marna a est di Parigi. L’opzione più remota sarebbe quella di spostare la location.