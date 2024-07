Quarto giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. È il giorno in cui Gregorio Paltrinieri va a caccia di una prima possibile medaglia negli 800 metri stile libero. Oltre al nuoto, altre speranze per gli azzurri dal tiro a volo, dove sono impegnati Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo. Fa il suo esordio anche Jessica Rossi (eventuale finale mercoledì 31 luglio). Grande attesa anche per la ginnastica artistica: c’è la finale del concorso a squadre femminile, con la squadra azzurra che sogna una medaglia dietro alle inarrivabili statunitensi. Infine, caccia al riscatto nel judo (tocca a Savita Russo e Antonio Esposito, così come nella scherma: c’è la gara a squadre della spada femminile.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, martedì 30 luglio: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi lunedì 29 luglio | Il programma completo

ore 8:00 – Triathlon maschile individuale: Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti (la gara è stata rinviata per le condizioni della Senna, qui l’approfondimento)

ore 9:00 – Volley girone b maschile: Italia-Egitto

ore 9:00 – Tiro a volo femminile trap qualificazioni: Silvana Stanco, Jessica Rossi

ore 9:00 – Tiro a volo maschile trap qualificazioni: Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo

ore 10:00 – Tennis tavolo maschile/femminile secondo turno: Eventuale Giorgia Piccolin

ore 10:00 – Judo femminile -63 kg sedicesimi: Savita Russo

ore 10:00 – Judo maschile -81 kg sedicesimi: Antonio Esposito

ore 10:50 – Canottaggio femminile 2 di coppia semifinali: Stefania Gobbi, Clara Guerra

ore 11:00 – Beach volley girone a femminile: Valentina Gottardi/Marta Menegatti – Marwa/D. Elghobashy (Egitto)

ore 11:00 – Nuoto maschile 200 m farfalla batterie: Giacomo Carini, Alberto Razzetti

ore 11:00 – Nuoto maschile 100 m stile libero batterie: Alessandro Miressi, Leonardo Deplano

ore 11:00 – Nuoto femminile 1500 m stile libero batterie: Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci

ore 11:00 – Nuoto maschile 4×200 stile libero batterie: Italia

ore 11:40 – Canottaggio maschile 4 senza ripescaggi: Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Matteo Lodo

ore 12:00 – Vela maschile iqfoil: Nicolò Renna

ore 12:00 – Vela femminile iqfoil: Marta Maggetti

ore 12:00 – Vela femminile 49er fx: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

ore 12:00 – Tennis maschile singolo secondo turno: Lorenzo Musetti

ore 12:00 – Tennis maschile doppio secondo turno: Eventuale Luciano Darderi/Lorenzo Musetti

ore 12:00 – Tennis femminile singolo terzo turno: Jasmine Paolini

ore 12:05 – Pallanuoto maschile girone a: Croazia-Italia

ore 12:20 – Judo femminile -63 kg ottavi: Eventuale Savita Russo

ore 12:20 – Judo maschile -81 kg ottavi: Eventuale Antonio Esposito

ore 13:16 – Judo femminile -63 kg quarti: Eventuale Savita Russo

ore 13:16 – Judo maschile -81 kg quarti: Eventuale Antonio Esposito

ore 13:30 – Scherma femminile spada a squadre quarti: Italia

ore 15:00 – Scherma femminile spada a squadre semifinali 5°/8° posto: Eventuale Italia

ore 15:00 – Canoa femminile slalom c1 batterie 1ª run: Marta Bertoncelli

ore 15:30 – Tiro a volo maschile trap finale: Eventuale Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo

ore 15:50 – Scherma femminile spada a squadre semifinali 1°/4° posto: Eventuale Italia

ore 16:00 – Canoa maschile slalom k1 batterie 1ª run: Giovanni De Gennaro

ore 16:00 – Judo maschile -81 kg ripescaggi: Eventuale Antonio Esposito

ore 16:17 – Judo maschile -81 kg semifinali : Eventuale Antonio Esposito

ore 16:30 – Badminton maschile singolo fase a gironi: Eventuale Giovanni Toti

ore 16:34 – Judo femminile -63 kg ripescaggi : Eventuale Savita Russo

ore 16:40 – Scherma femminile spada a squadre finale 7°/8° posto: Eventuale Italia

ore 16:40 – Scherma femminile spada a squadre finale 5°/6° posto: Eventuale Italia

ore 16:51 – Judo femminile -63 kg semifinali: Eventuale Savita Russo

ore 17:10 – Canoa femminile slalom c1 batterie 2ª run: Marta Bertoncelli

ore 17:18 – Judo maschile -81 kg finale bronzo: Eventuale AntonioEsposito

ore 17:28 – Judo maschile -81 kgfinale bronzo: Eventuale Antonio Esposito

ore 17:38 – Judo maschile -81 kg finale oro: Eventuale Antonio Esposito

ore 17:49 – Judo femminile -63 kg finale bronzo: Eventuale Savita Russo

ore 17:59 – Judo femminile -63 kg finale bronzo: Eventuale Savita Russo

ore 18:09 – Judo femminile -63 kg finale oro: Eventuale Savita Russo

ore 18:10 – Canoa maschile slalom k1 batterie 2ª run: Giovanni De Gennaro

ore 18.15 – Ginnastica artistica femminile conc. generale a squadre finale: Italia

ore 19:00 – Tennis maschile singolo secondo turno: Eventuale Lorenzo Musetti

ore 19:00 – Tennis femminile singolo terzo turno: Eventuale Jasmine Paolini

ore 19:30 – Scherma femminile spada a squadre finale bronzo: Eventuale Italia

ore 20:30 – Scherma femminile spada a squadre finale oro: Eventuale Italia

ore 20:30 – Nuoto maschile 100 m stile libero semifinali: Eventuali Alessandro Miressi, Leonardo Deplano

ore 20:41 – Nuoto maschile 200 m farfalla semifinali: Eventuali Giacomo Carini, Alberto Razzetti

ore 21:03 – Nuoto maschile 800 m stile libero finale: Gregorio Paltrinieri, Marco De Tullio

ore 21:59 – Nuoto maschile 4×200 m stile libero finale: Eventuale Italia

ore 22:07 – Pugilato femminile 57 kg eliminatorie: Irma Testa

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming

Tutti i Giochi Olimpici saranno trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, verranno trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione verrà presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: proporranno in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.