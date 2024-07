“Il tempo è scaduto! Adessp basta”. Il popolo di Scampia scende in piazza per chiedere soluzioni rapide al dramma che stanno vivendo. Circa 2mila persone, tra associazioni e cittadini hanno sfilato al fianco del “Comitato Vele” promotore della manifestazione. Il corteo è partito da piazza Dante a Napoli per recarsi davanti al Comune, in piazza Municipio. Durante il percorso i manifestanti tra i vari cori hanno urlato i nomi delle tre vittime del crollo di lunedì scorso. “Chiediamo che il progetto Restart Scampia vada avanti – spiega il leader del Comitato Vele Omero Benfenati – ma soprattutto chiediamo soluzioni definitive. Da otto giorni le famiglie sfollate dalla Vela Celeste – spiega – vivono nell’università di Scampia, sono davvero esauste. Per questo vogliamo che ci propongano delle soluzioni che devono essere dignitose. Devono rendere chiaro il piano di Scampia per la creazione di 404 case nuove e abbattere i grandi edifici di cemento dando risposte alle famiglie”.