Pescare i pesci da un lago e portarli in un altro, così da poter usare l’acqua per irrigare i campi. È in questo modo che si potrebbe cercare di limitare i danni causati dalla siccità all’agricoltura siciliana. “Siamo ormai alla pura follia”, commenta Beppe Amato responsabile del settore idrico di Legambiente. Dopo la riunione dell’Autorità di bacino del distretto idrografico siciliano, in cui è stata valutata l’opzione che prevede il trasloco dei pesci, l’associazione ambientalista ha inviato una diffida alle autorità (dall’Assessorato regionale all’Ambiente all’Arpa e vari altri enti) per scongiurare il travaso della fauna ittica.

Lo stop agli agricoltori – Tutto nasce da un servizio del Tgr Sicilia sulla comunicazione arrivata a circa 500 aziende agricole della provincia di Ragusa da parte del consorzio di bonifica Valle dell’Acate: per decisione dell’Eni, che gestisce in concessione la diga Ragoleto di Licodia, in provincia di Catania, nei campi non sarebbe più arrivata l’acqua. Il motivo? Le risorse dell’invaso servono soprattutto per far funzionare lo stabilimento petrolchimico di Gela. “La diga serve il settore agricolo per 600mila metri cubi, il settore industria per un milione e 800mila metri cubi e il resto è destinato a usi domestici. C’è poi una dotazione che potrebbe essere utilizzata all’agricoltura, che viene dalla necessità di spostare i pesci in altro invaso. Questo libererebbe risorse per far sopravvivere l’agricoltura”, ha detto Antonio Pirrè, presidente Confagricoltura Ragusa, ai microfondi della Rai. Su quattro milioni di metri cubi d’acqua dell’invaso, dunque, uno è destinato alla fauna ittica.

Il trasloco dei pesci – La proposta, quindi, sarebbe di spostare i pesci dalla diga Ragoleto al lago di Lentini, in provincia di Siracusa. Ma è stato considerato il travaso anche dal lago Ancipa, sui Nebrodi. “Stiamo parlando di zone protette, e con condizioni molto differenti, l’Ancipa, per esempio, ha una temperatura più fredda e acque più profonde, i pesci sarebbero trasferiti in acque più calde e molto meno profonde, senza considerare un miscuglio di prede e predatori che potrebbe essere molto dannoso per la fauna di entrambi gli invasi: una soluzione che non è in alcun modo praticabile”, dicono da Legambiente.