Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato diverse persone in una nursery di Southport, città inglese poco a nord di Liverpool. I feriti sono otto, quasi tutte bambine ricoverate in ospedale: secondo testimonianze riportate dai media locali, uno di loro è morto. La struttura in cui si trovavano è un centro per neo-mamme che ospita anche attività per bambini fra tre e 11 anni: a essere prese di mira, in particolare, le piccole partecipanti a una classe di yoga infantile. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti in forze sul posto intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme a una dozzina di ambulanze. Una donna che vive nelle vicinanze ha raccontato al quotidiano Liverpool Echo di aver sentito le sirene e un elicottero: “Poi hanno iniziato a circolare messaggi sui gruppi WhatsApp locali, che dicevano “chiudete le finestre, chiudete le porte”, ci hanno detto che un uomo correva in giro accoltellando la gente”, ha detto. “Siamo tutti assolutamente terrorizzati, in preda al panico e preoccupati: tutti cercano di contattare chiunque conoscano nella zona. Non so come ciò possa accadere di lunedì all’ora di pranzo”.

L’intera via, Hart Street, è stata chiusa dalla polizia. Secondo quanto riferito dai media locali, intorno a mezzogiorno sui gruppi WhatsApp della zona hanno iniziato a circolare allarmi su un uomo armato e avvisi ai residenti di barricarsi nelle case chiudendo porte e finestre. Le forze dell’ordine hanno rassicurato sul fatto che dopo l’arresto “non vi è alcuna minaccia più ampia per il pubblico”: si è trattato, sottolineano, di un incidente isolato. Sono in corso indagini sull’aggressore per comprendere cosa lo abbia spinto ad agire. “Notizie orrende e profondamente scioccanti arrivano da Southport. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite”, ha scritto su X il premier britannico Keir Starmer. “Vorrei ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta. Mi tengo aggiornato sull’evolversi della situazione”, ha aggiunto.