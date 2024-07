“Giuro sui miei figli che farò qualcosa“. Sandro Bazadze è una furia in pedana. Il numero 1 del ranking della spada nel 2023, ha inveito pesantemente contro l’arbitro spagnolo Vanesa Chichon al termine della sconfitta negli ottavi di finale del torneo di sciabola maschile delle Olimpiadi a Parigi. Convinto di aver vinto con la sua stoccata finale, il direttore di gara ha deciso di assegnare il punto decisivo all’avversario egiziano Mohamed Amer. Decisivo il controllo alla video-review.

Bazadze: “Mi hai distrutto”

“Vergogna, vergogna” urla ripetutamente, poi si scaglia contro gli organizzatori e l’arbitro: “Per la seconda volta, come a Tokyo, gli arbitri mi hanno distrutto, nonostante ciò mi sono rialzato e mi sono preparato per Parigi 2024. Oggi lei mi ha definitivamente ucciso“. Senza mezzi termini: Sandro Bazadze non ci sta e dopo gli insulti, arrivano anche le minacce. Di certo, una pessima uscita di scena.