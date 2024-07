“Le pagine de Il Milione nelle quali Marco Polo racconta la Cina si sono trasformate in qualcosa di ben più grande di un semplice diario di viaggio: sono diventate una finestra, un portale verso una cultura che in pochi allora in Europa potevano immaginare. Marco Polo ha tracciato una strada che dall’Italia conduce alla Cina e dalla sua epoca alla nostra: a volte il tragitto è parso più agevole, altre volte è sembrato più in salita, ma fin da allora quella strada è rimasta sempre percorribile”, il commento della Premier Meloni a Pechino.