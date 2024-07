Il calciomercato entra nel vivo. Mentre i diversi club stanno preparando la prossima stagione, proseguono le trattative per cercare di rinforzare quanto più possibile la propria rosa: dalla Serie A alla Premier League. Il nuovo campionato è alle porte ma ci sono molte situazioni da risolvere per le società, in entrata e in uscita. Di seguito, tutti gli aggiornamenti LIVE di giornata delle squadre italiane e dei principali top club europei.

Calciomercato, le trattative e le news di lunedì 29 luglio

8.00 – Como, ufficializzato l’acquisto del difensore francese ex Real Madrid e Manchester United Raphael Varane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComoFootball (@comofootball)



7.30 – Nella serata di ieri, domenica 28 luglio, Matias Soulé è atterrato a Roma, accolto da un bagno di folla di tifosi giallorossi.

Calciomercato, le trattative e le news di venerdì 26 luglio

10.53 – Maldini al Monza: Daniel Maldini torna a Monza, questa volta definitivamente. Il trequartista diventa dei proprietà de brianzola e saluta il Milan. Operazione da cira 3 milioni di euro.

8.25 – Colpani alla Fiorentina: c’è l’accordo fatto e pure le visite mediche. Andrea Colpani raggiungerà presto in ritiro Raffaele Palladino: è un giocatore della Fiorentina. Un prestito oneroso da 4 milioni di euro per un anno con successivo diritto di riscatto fissato a 12 milioni (più altri due di eventuali bonus) e un ingaggio intorno a 1,5 milioni per 4 anni, in caso di riscatto.

Calciomercato, le trattative e le news di giovedì 25 luglio

14.25 – Juventus, nelle ultime ore in Germania c’è stato un incontro tra il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il padre-agente di Karim Adeyemi, giocatore del Borussia Dortmund. Qualora si dovesse trovare l’accordo con il calciatore, il club tedesco venderebbe il suo calciatore per una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro.

14.10 – Dean Huijsen lascia l’Italia: il difensore olandese della Juventus si trasferirà al Bournemouth per 18 milioni di euro più bonus.

14.00 – Como, in arrivo Luca Mazzitelli dal Frosinone.

11.45 – L’agente di Matias Soulé è atteso a Roma nelle prossime ore per poter definire gli ultimi dettagli contrattuali. Una volta definito e trovato l’accordo, il calciatore argentino potrà svolgere le visite mediche. Nel frattempo, oggi, potrebbe essere la giornata decisiva per Artem Dovbyk: i giallorossi hanno già l’ok del calciatore, ora vanno migliorate le condizioni con il Girona legate al prezzo del cartellino.

11.30 – Como, in chiusura l’arrivo di Emil Audero dalla Sampdoria. Nella trattativa è incluso il coinvolgimento di tre calciatori che passeranno al club blucerchiato: trattasi di Simone Ghidotti, Nikolas Ioannou e Alessandro Bellemo.

8.20 – Jean-Clair Todibo vuole solo la Juventus: il difensore francese ha ribadito la sua volontà declinando l’interesse del West Ham. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto: ora si dovrà capire l’offerta che i bianconeri faranno al Nizza per il prestito oneroso.

8.10 – Roma, proseguono i contatti con la Juventus per l’acquisto di Matias Soulé. L’argentino vuole solo i giallorossi: non è ancora stata trovata l’intesa definitiva. L’offerta è di 26 milioni di euro più 4 di bonus.

8.00 – Arsenal, a un passo la firma per l’accordo di Riccardo Calafiori del Bologna.