“Avremmo potuto vivere in un’Italia in cui Malpensa era intitolato a Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina o a Maria Montessori, un’italiana che ha rivoluzionato il sistema educativo mondiale o a Margherita Hack, in onore di una grande astrofisica e divulgatrice scientifica di fama internazionale. L’elenco di grandi italiani a cui avremmo potuto intitolare l’aeroporto di Milano è lungo ma non a caso ho citato tre donne. Pensate che avrebbe potuto essere il primo aeroporto italiano intitolato a una donna. E invece lo avete dedicato a Silvio Berlusconi, un evasore fiscale noto in tutto il mondo per il bunga bunga, sdoganando ancora una volta l’oggettivazione della donna e del suo corpo. Sembra una barzelletta, invece è un incubo. Anzi, purtroppo è la realtà dell’Italia governata dal duo Meloni-Salvini”. Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera