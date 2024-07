Attiravano giovani donne nella loro agenzia di moda, con il pretesto di dover realizzare servizi fotografici e cinematografici per una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, per poi abusare di loro, anche in gruppo. Con queste modalità, secondo gli inquirenti, cinque donne sono state violentate in un’agenzia di moda nell’Albese e nel Braidese, in provincia di Cuneo. A quanto si apprende, le violenze sono state commesse tra l’aprile del 2023 e il febbraio di quest’anno. Gli indagati sono un uomo residente nell’Albese, titolare dell’agenzia di moda, e un suo collaboratore.

I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura carceraria per uno degli indagati e di arresti domiciliari per l’altro. Secondo gli inquirenti, i casi potrebbero essere più numerosi e riferiti anche a donne che non hanno denunciato la violenza. A loro si rivolgono gli inquirenti, invitandole a rivolgersi alla procura o al comando dei carabinieri di Alba.