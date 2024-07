A Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, un residente ha lasciato la propria imbarcazione – lunga 10 metri – parcheggiata in una strada pubblica. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo e lo hanno denunciato.

Durante un normale pattugliamento nella zona marina della città della Piana, i militari della stazione locale hanno notato la presenza di una barca apparentemente abbandonata su dei blocchi di cemento. L’anomalo parcheggio impediva il passaggio di mezzi di soccorso, come ambulanze e veicoli antincendio, creando un pericolo per la sicurezza pubblica. Dopo una serie di accertamenti, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al proprietario dell’imbarcazione – che era senza motore e priva di qualsiasi segno di riconoscimento – e lo hanno denunciato per invasione di terreni o edifici.

Poche ore dopo, la strada era tornata sgombera e sicura. “Questo episodio dimostra l‘efficacia dell’attività di prossimità dell’Arma dei carabinieri – spiega il comando provinciale-, sempre impegnata nel monitorare il territorio e ascoltare le esigenze dei cittadini. La presenza costante dei Carabinieri nelle comunità locali favorisce un dialogo diretto con i cittadini, permettendo di individuare e risolvere prontamente situazioni di illegalità o disagio“.