A Carlo Nordio non sono piaciuti gli articoli dei giornali relativi all’ultima Relazione sullo Stato di diritto della commissione Europea. “Sorpresi e indignati per la falsa rappresentazione che alcuni organi di stampa hanno dato sul rule of law pubblicato ieri. Al contrario, nel valutare il settore chiave dei sistemi giudiziari, l’Italia risulta promossa sotto tutti i parametri. In particolare, nelle sei Raccomandazioni conclusive, in numero pari alla media europea, non vi è alcun invito a modificare i recenti provvedimenti adottati sui reati contro la Pa“, sono le parole dettate dal ministro della Giustizia. Secondo l’inquilino di via Arenula, dunque, i quotidiani e i siti web avrebbero diffuso fake news sul report della Commissione Ue. Ma visto che il dossier è pubblico vale la pena analizzare le dichiarazioni del ministro, punto su punto e carte alle mano.

Le 6 raccomandazioni all’Italia – Partiamo dal fatto che Nordio si vanta quasi delle sei raccomandazioni indirizzate al nostro Paese: un numero che lui definisce nella media Ue. Intanto va sottolineato che solo Paesi come Ungheria (8), Malta, Romania e Slovacchia (7) hanno più recommendations dell’Italia, mentre sistemi come la Francia si fermano a 3. Valutare le richieste della commissione solo a livello numerico, però, non avrebbe alcun senso: la raccomandazioni, ovviamente, vanno “pesate“. Nella sua nota, infatti, il ministro “dimentica” di citare che tra le istanze avanzate nei confronti del nostro Paese c’è quella d’intervenire sul conflitto di interesse e sulla regolamentazione delle lobby, con l’istituzione di un registro operativo delle attività dei rappresentanti di interessi e uno che contenga le informazioni sulle donazioni a fondazioni, partiti politici e campagne elettorali. Preso dalla foga di attaccare i giornali, Nordio dimentica anche di ricordare che tra le raccomandazioni indirizzate al nostro Paese c’è anche la richiesta di riformare l’istituto della diffamazione, della protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, “evitando ogni rischio di incidenza negativa sulla libertà di stampa e tenendo conto delle norme europee in materia di protezione dei giornalisti”. E sempre sul fronte dell’informazione, la Commissione Ue ci chiede ancora una volta di garantire l’indipendenza del nostro servizio pubblico, cioè della Rai. Tutte richieste rimaste inevase fino a questo momento: altro che Italia “promossa sotto tutti i parametri”. Ma andiamo avanti.

Quello che Nordio non dice: le critiche alle sue riforme – Nordio si vanta che tra le sei raccomandazioni dell’Ue non c’è alcun invito a modificare le sue recenti riforme sul tema dei reati contro la Pubblica amministrazione. Ma le recommendation contenute nel rule of law sono per loro natura indicazioni di carattere generale, che non chiedono quasi mai di abrogare tout court un provvedimento legislativo. Quelle di Nordio, poi, sono riforme approvate solo recentemente: il loro effetto dovrà essere valutato più avanti nel tempo. I tecnici di Bruxelles lo dicono esplicitamente quando citano le norme sull’ordinamento giudiziario introdotte dal governo di Giorgia Meloni nell’aprile scorso, esercitando la delega approvata dal Parlamento a giugno 2022 ai tempi in cui la Guardasigilli era Marta Cartabia. “L’effetto della riforma sul sistema giudiziario dovrà essere valutato nel corso del tempo”, si legge nel dossier, a proposito delle preoccupazioni avanzate dall’Associazione nazionale magistrati sui test psico-attitudinali per l’ingresso in magistratura. Per quanto concerne invece la riforma della giustizia penale firmata dal guardasigilli, diventata legge solo poche settimane fa, per il momento gli analisti della Commissione Ue si sono limitati a indicare quali possono essere i rischi di alcuni provvedimenti. E il quadro che emerge è allarmante. “La criminalizzazione dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze fanno parte delle convenzioni internazionali sulla corruzione e sono quindi strumenti essenziali per l’applicazione della legge e l’azione penale per combattere la corruzione”, scrivono, criticando l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e la modifica del traffico d’influenze. Nelle note la commissione Ue ricorda come i due reati siano inseriti “nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e il traffico di influenze illecite figura nella convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione. La Commissione ha proposto di criminalizzare tali reati a livello dell’Unione nel maggio 2023, in seguito all’impegno preso dalla sua presidente nel discorso sullo stato dell’Unione del 2022″. Nel report si sottolinea inoltre che l’abuso d’ufficio è previsto come reato in 25 stati membri dell’Unione.

Paese più efficace? Sì, nel 2022 – Di tutto questo, però, non c’è traccia nella dichiarazione di Nordio. Che invece rivendica come “per quanto riguarda l’efficienza della Giustizia”, sia “stato dato atto che le politiche giudiziarie adottate a livello nazionale, in questi due anni, hanno consentito di conseguire i risultati attesi garantendo all’Italia il titolo di Stato Membro primo nel parametro valutativo della efficacia“. A cosa si riferisce il ministro? In che senso l’Italia sarebbe il Paese più efficace d’Europa a livello giudiziario? Semplice, nel report viene dato atto che “l’arretrato delle cause pendenti è notevolmente diminuito. Secondo il Quadro di valutazione Ue della giustizia 2024, nel 2022 il tasso di definizione dei contenziosi civili, commerciali e amministrativi e di altri contenziosi era del 106% e di conseguenza l’Italia risultava lo Stato più efficace nella riduzione degli arretrati“. Nordio dunque si vanta di un record relativo a un anno in cui ha ricoperto l’incarico di ministro della Giustizia solo negli ultimi due mesi (il governo si è insediato alla fine di ottobre del 2022). Il report riconosce che comunque “il numero di cause civili pendenti nel 2022 ha continuato a diminuire” e che “nel settore amministrativo, in primo grado il tasso di definizione delle cause amministrative nel 2022 è stato in Italia il più elevato dell’Ue (134 %), mentre il numero di cause pendenti resta stabile. Per quanto riguarda la giustizia penale, i dati presentati dalle autorità mostrano una diminuzione sostanziale del numero di cause definite”.