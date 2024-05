“Si vuole continuare a combattere la magistratura che fa inchieste, non si vuole trasparenza. Fatelo” ma “senza il nostro nome. Ritiro la mia firma”. Con queste parole il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha annunciato il ritiro della firma sua e del Movimento 5 stelle sull’emendamento alla legge delega al governo per la riforma della disciplina in tema di conflitto d’interessi. Poi Conte si è rivolto alla maggioranza: “Bravi, andate a dirlo ai cittadini, ora, vantatevi, complimenti”.