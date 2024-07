Scontro concitato a Coffee break sul Green Deal europeo tra la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

Il conduttore Andrea Pancani chiede alla parlamentare azzurra come realizzare la transizione ecologica senza che nessuno venga lasciato indietro nel mercato del lavoro. “Non lo so, non ho la soluzione”, risponde candidamente Ronzulli che poi sferra un lungo attacco contro il Green Deal, definendo ideologico “il danno che viene fatto ai cittadini e alle imprese per come è stato scritto in Europa e per gli effetti che avrà”.

E aggiunge, rivolgendosi a Bonelli: “Ma vogliamo parlare delle auto? Vogliamo parlare di quanti posti di lavoro questo tipo di Green Deal e questo tipo di regole europee andranno a togliere? Non so come ma qualcosa si deve fare, però oltre al fiume in secca ci sono anche 800mila famiglie in Italia che da qui al 2035 staranno senza mangiare. Quindi, le due cose vanno unite. La transizione ecologica va fatta ma non come è stata pensata in Europa. Tra l’altro – continua – non è che è stata la Ronzulli a scendere in piazza a Bruxelles contro questo disatro del Green Deal ma i trattori e gli agricoltori”.

Bonelli dissente completamente: “Io finora sono stato zitto ma c’è un limite a tutto. Qui abbiamo le produzioni agricole che sono distrutte, i vigneti che vengono estirpati e il vostro terrorismo nei confronti del Green Deal è incredibile e inaccettabili rispetto alle future generazioni. Lei, che è al governo di questo paese, è venuta qua a dire che non sa che si debba fare. Se vuole, lo dico io cosa si deve fare”.

“Ma era una battuta sull’Europa”, replica Ronzulli.

“Ma lei non può venire qui a fare battute – ribatte Bonelli – Lei governa questo paese e in Europa con la von der Leyen è nel Partito Popolare. Siete voi ad aver approvato questo Green Deal“.

“Il Green Deal è da riscrivere – rilancia la senatrice – e Forza Italia, all’interno del Ppe, sarà sentinella delle imprese e dei cittadini. Ecco cosa faremo: glielo blocchiamo”.

Quando ha la parola, il leader dei Verdi spiega: “Cosa si deve fare? Si devono bloccare i dissalatori, si devono fare i collaudi. Perché la Meloni, che ha fatto il ponte sullo Stretto con decreto su decreto, non sblocca i collaudi? Si devono fare politiche di adattamento sul clima, perché la crisi climatica è nemica dell’agricoltura. E questa vostra forma di terrorismo contro il Green Deal è inaccettabile, è immorale”.