Il primo portabandiera nero nella storia della Germania. La decisione è arrivata pochi minuti fa. Dennis Schroder, cestista Nba e faro della nazionale di basket tedesca, sarà il simbolo del Paese durante la cerimonia d’apertura di Parigi 2024, in programma venerdì 26 giugno. Un momento che entrerà nella storia delle Olimpiadi.

Dennis Schroder portabandiera della Germania

“Ce l’abbiamo fatta“, ha scritto Schroder in post su Instagram. Il 30enne nato a Braunschweig, in Bassa Sassonia, esaudirà il suo più grande sogno. Dalla Germania è partita la sua avventura che lo ha portato fino alla Nba e poi al titolo di campione del mondo di basket con la sua Nazionale. Ora l’onore più grande: “A tutte le persone che mi hanno votato grazie di cuore, siete i migliori di sempre. Poter condividere questo sentimento con voi è incredibile”, ha aggiunto Schroder. Che poi ha sottolineato la grande conquista nella lotta al razzismo, un tema caldo anche in Germania: “Il primo portabandiera dalla pelle scura per la Germania, pazzesco“. “L’abbiamo fatto insieme, è un’affermazione importante! Porterò la bandiera con orgoglio..”, ha proseguito Schroder. Che poi ha concluso: “Grazie a tutta la mia famiglia, senza di voi questo non sarebbe mai stato possibile”.

Dopo LeBron James per gli Stati Uniti e Giannis Antetokounmpo per la Grecia, un’altra stella della Nba sfilerà sulla Senna. Il significato della presenza di Schroder però è storico e va oltre i meriti sportivi.