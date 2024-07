LeBron James è stato scelto dai suoi connazionali olimpionici come portabandiera maschile per gli Stati Uniti nella cerimonia di apertura di venerdì sera per i Giochi di Parigi 2024. James – un’icona globale, quattro volte campione Nba e miglior realizzatore di tutti i tempi della lega, pronto a raggiungere la sua 22esima stagione Nba da record – giocherà alle Olimpiadi per la quarta volta, dopo aver fatto parte della squadra statunitense che hanno vinto il bronzo nel 2004, l’oro a Pechino nel 2008 e di nuovo l’oro a Londra nel 2012. “È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti su questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che può unire il mondo intero”, ha detto James. “Per un ragazzo di Akron, questa responsabilità significa tutto non solo per me, ma anche per la mia famiglia, tutti i bambini della mia città natale, i miei compagni di squadra, gli altri olimpionici e tante persone in tutto il paese con grandi aspirazioni. Lo sport ha il potere di unirci tutti e sono orgoglioso di far parte di questo momento importante”.

James diventa il primo uomo e il terzo membro del basket Usa a guadagnarsi l’onore di portabandiera, dopo la cinque volte campionessa olimpica Sue Bird (2020) e la giocatrice e allenatrice cinque volte medaglia d’oro olimpica Dawn Staley (2004). Il 39enne ha avuto la notizia lunedì a Londra, poche ore prima che la squadra maschile degli Stati Uniti giochi l’ultima partita di esibizione pre-olimpica contro la Germania campione del Mondo. La portabandiera americana sarà invece rivelata nei prossimi giorni.

“Siamo entusiasti di annunciare LeBron James come uno dei due portabandiera che guideranno il Team Usa nella cerimonia di apertura e daranno ufficialmente il via ai Giochi di Parigi 2024″, ha affermato Sarah Hirshland, Ceo di Usopc. “Essere scelti dai propri compagni di squadra per portare la bandiera è un grandissimo onore e una testimonianza della passione di LeBron per il Team USA e della sua dedizione al suo sport. Guarderemo con grande orgoglio i portabandiera che guideranno i nostri atleti che stanno per intraprendere insieme un viaggio straordinario”.

Secondo la consuetudine del Cio, la Grecia – che avrà l’altra stella dell’Nba Giannis Antetokounmpo come uno dei suoi due portabandiera – guiderà il corteo lungo la Senna, seguita dalla Squadra Olimpica dei Rifugiati e da circa altre 200 delegazioni nazionali. Si prevede che gli Stati Uniti arriveranno penultimi nel corteo, perché Los Angeles ospiterà i prossimi Giochi estivi nel 2028. La Francia, in quanto paese ospitante, sarà l’ultima nazione nel corteo della cerimonia di apertura.