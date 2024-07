Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito l’area dei Campi Flegrei questa mattina alle 8.08, destando preoccupazione tra la popolazione. L’Osservatorio Vesuviano ha localizzato l’epicentro del sisma nei pressi di via V Traversa Pisciarelli, ad una profondità di 2,4 km. Il terremoto, probabilmente accompagnato da un boato avvertito dai residenti della zona, è stato distintamente percepito in diversi quartieri di Napoli, dal centro a Fuorigrotta, in particolare ai piani più alti degli edifici. L’area flegrea è da mesi interessata da un’intensa attività sismica, con numerose scosse che hanno generato allarme e paura tra i cittadini, che seguono con apprensione l’incremento dell’attività sismica del grande vulcano. Il sisma di questa mattina è stato seguito da una serie di fenomeni di assestamento.