Da La Russa, a Schlein fino a Giorgetti e Renzi: in campo per la Partita del Cuore all’Aquila c’erano politici di ogni partito e di ogni fazione, uniti per la beneficenza. E mentre La Russa, da commissario tecnico della squadra politici, cita Oronzo Canà e il famoso 5-5-5, Giorgetti si prepara a parare: “Se è meglio fare il ministro o il portiere? Meglio il portiere, mi ricordo quando ero ragazzo…oggi ci sono i campi sintetici che tolgono un po’ di poesia”.