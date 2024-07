In un mondo in cui Kylian Mbappe si trasferisce al Real Madrid e l’Inghilterra riesce a perdere due finali europee consecutive, Luis Figo e Vabio Canavaro sono i protagonisti nella vittoria (per 3-2) del Timor Est contro la Cambogia in Coppa d’Asia U19 con due gol. Nomi che sono un chiaro riferimento ai grandi campioni che hanno indossato (tra le altre) la maglia dei Galacticos. E proprio grazie a loro – merito soprattutto alla fantasia dei genitori – migliaia di appassionati hanno scoperto l’esistenza, non solo della nazionale asiatica, ma di due giovani calciatori omonimi (o quasi) di due idoli mondiali.

Ieri Malgani (Maradona), oggi Canavaro (Fabio Cannavaro): dalla console alla vita reale

In un apparente caotico pomeriggio di mezza estate, “Timor Est” è una delle parole più cercate su internet. La cosa assurda è associare quel nome a Luis Figo e Vabio Canavaro: il merito è dei due ragazzini della nazionale che hanno deciso la partita di Coppa d’Asia contro la Cambogia. Cognomi storpiati che riportano alla mente i tarocchi su PES, videogioco di calcio diventato popolare alla fine degli anni ’90 (e inizio anni 2000) per la Playstation. Non avendo i diritti per poter replicare fedelmente i nomi delle squadre e dei giocatori, piuttosto che non averle, i creatori di Pro Evolution Soccer hanno avuto la brillante idea di crearne di nuovi e che si sarebbero dovuti avvicinare quanto più possibile alla realtà. Errori (voluti) diventati un cult: dal Lake District (West Ham United) al London (Arsenal), da Radolno (Ronaldo) a Robeca (Recoba). Per almeno le prossime 24 ore il nuovo idolo di mezza Italia sarà proprio Vabio Canavaro. E Germania-Italia, questa volta, non c’entra nulla.