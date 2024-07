Una marea di blancos per il nuovo acquisto galactico. Lo stadio Bernabeu e i tifosi del Real Madrid si preparano ad accogliere Kylian Mbappe che verrà presentato ufficialmente alle ore 12 di oggi, martedì 16 luglio. Nelle ultime settimane, il club spagnolo aveva ricevuto 100mila richieste di accessi per potersi assicurare un ingresso allo stadio. Un’affluenza del genere non si verificava dal 2009, quando Cristiano Ronaldo palleggiava di fronte a 80mila tifosi. Secondo le previsioni, Mbappe riuscirà a fare meglio di CR7: sarebbero previste, infatti, almeno 85mila persone. Toccherà a Zinedine Zidane presentare alla Spagna e alla città di Madrid il campione ex Psg. Nel frattempo, l’attaccante francese sta svolgendo le visite mediche di rito.

???? Real Madrid are planning a momentous presentation for Kylian Mbappé today. ???? (???? @jcairetaserra) pic.twitter.com/uh2lMCRAwq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 16, 2024

Bernabeu sold-out per un solo giocatore: non accadeva da 15 anni

“C’è una partita oggi?”. Queste le parole di un giovane Cristiano Ronaldo rimasto sbalordito dalla coda fuori dal Bernabeu che aspettava solamente il suo ingresso in quella che sarebbe stata la sua nuova casa per le successive nove stagioni. 80mila persone solo per lui, per un giorno che avrebbe cambiato la storia recente dei blancos.

Cristiano Ronaldo’s Real Madrid presentation. The scenes were beautiful, similar presentation is expected for kylian Mbappé on Tuesday perhaps even better. pic.twitter.com/ENJyKQOKVe — MBAPPE ERA (@mbappe_era10) July 12, 2024

Mbappe-mania: il sito va in crash

A Madrid è caccia alla numero 9 di Mbappe. Lo scorso giovedì si è aperta la vendita delle nuove divise per la stagione 2024/2025, compresa quella del campione francese. Nel giro di pochissime ore, le maglie sono andate a ruba sia sul sito online (che è andato in crash) sia nei negozi in città. Ora, per potersi assicurare il suo kit bisogna attendere fino a sei settimane. Un entusiasmo alle stelle, come non si respirava da anni per un singolo calciatore, per un’accoglienza da superstar.