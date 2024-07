Entro, (spacco), esco, ciao. Si era presentato in ritiro per svolgere le visite mediche di rito in vista della prossima stagione, ma a fine giornata ha annunciato l’addio. Le strade di Martin Braithwaite e l’Espanyol si separano e la nuova stagione in maglia biancoblu del calciatore danese è durata meno di 24 ore. Aveva varcato le porte del centro sportivo come tutti gli altri convocati: documentato anche dal profilo social del club, il suo ritorno è stato in realtà un saluto. Dopo una giornata di lavoro sui campi e di preparazione fisica, il social media manager ha postato sui social l’addio del calciatore.

Di Braithwaite rimane il ricordo dei 22 gol che hanno permesso all’Espanyol di tornare in Liga. Per il resto, la sua presenza a Sant Adria è stata un’allucinazione collettiva. Il tutto per una clausola esistente nel contratto.

La clausola

Immagina essere il protagonista assoluto della cavalcata trionfale verso la promozione in Liga, tornare ai massimi livelli e liberarsi a zero nel primo giorno della nuova stagione. Braithwaite spiazza tutti e decidere di svincolarsi. Il calciatore danese ha esercitato una clausola che era presente nel contratto: in caso di promozione in Liga – ottenuta qualche settimana fa – il calciatore avrebbe potuto rescindere il proprio accordo stipulato con il club (che sarebbe scaduto nel giugno 2025). E così è stato. Il giocatore aveva tempo fino al 15 luglio per poter prendere una decisione sul futuro. Detto fatto, Braithwaite ora è libero sul mercato.