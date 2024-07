La segretaria del Pd, Elly Schlein, appassionata di calcio e in passato buona giocatrice, ala destra; in campo il capitano, Lorenzo Fontana, presidente della Camera, e ancora: Matteo Renzi, il leader del M5S, Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Licia Ronzulli e Francesco Boccia centravanti. E come commissario tecnico il presidente del Senato, Ignazio La Russa. I politici sono scesi in campo per la “Partita del cuore” contro la nazionale cantanti.