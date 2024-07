“Ieri alla fine mi hanno anche chiamato per fare una fotografia. È la fotografia più costosa del mondo, mi costa 1,2 miliardi di euro. Come il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine del viaggio inaugurale della Linea 6 della metropolitana di Napoli, tornando sulla foto scattata ieri dopo la firma del protocollo d’intesa per Bagnoli tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in qualità di commissario straordinario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio. De Luca è stato chiamato sul palco da Meloni per la foto finale; dopo la cerimonia, parlando con i giornalisti, ha rimarcato il ruolo della Regione Campania quale finanziatore del progetto di recupero di Bagnoli. Una sottolineatura ribadita anche oggi per la Linea 6 della metropolitana: “Qui a Napoli non c’è l’abitudine di dire chi finanzia le opere. Questa linea 6 è finanziata per 43 milioni di euro dal Comune, per 118 milioni dallo Stato e per 558 milioni dalla Regione Campania nei diversi periodi. Quindi è un finanziamento fondamentalmente della Regione Campania”.