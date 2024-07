Donald Trump ha annunciato che la sua campagna elettorale non si fermerà, nonostante l’attentato alla sua vita a Butler, in Pennsylvania, e già sabato tornerà tra i suoi sostenitori a Grand Rapids, in Michigan, dopo la candidatura ufficiale attesa per giovedì notte, al termine della convention repubblicana. Ma una notizia diffusa dalla Cnn aumenta la preoccupazione per la sua incolumità: il Secret Service americano, sostiene il media Usa, ha intensificato le misure di sicurezza attorno all’ex presidente dopo aver ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo.

Niente di collegabile all’attentato che ha visto protagonista il 20enne Thomas Matthew Crooks, il giovane che il 13 luglio ha sparato tre colpi con un AR-15 mirando alla testa del tycoon, ferendolo a un orecchio. Le intenzioni di Teheran sono scollegate dall’episodio di Butler. La notizia diffusa dalla Cnn trova invece una possibile spiegazione in ciò che è accaduto nel corso dei 4 anni di presidenza Trump: dopo un doppio mandato Obama caratterizzato dalla distensione con la Repubblica Islamica e culminato con la firma dell’accordo sul nucleare iraniano, l’ascesa al potere del repubblicano ha di nuovo gelato i rapporti tra i due storici nemici. La Casa Bianca ha stracciato l’accordo e ha chiuso ogni relazione con Teheran, tornando su posizioni smaccatamente filo-israeliane secondo le quali l’unico modo per eliminare la minaccia iraniana è quello di combatterla, non di siglare intese. Dopo le recenti elezioni presidenziali che hanno incoronato il riformatore Masoud Pezeshkian, in molti auspicavano un ritorno al dialogo che, però, sarebbe impossibile con Trump nello Studio Ovale.

Il tycoon, comunque, non appare timoroso. Nonostante abbia rischiato di essere ucciso pochi giorni fa e nonostante le ultime indiscrezioni, sabato tornerà su un palco per riprendere la sua campagna elettorale. E questa volta al suo fianco avrà anche il suo nuovo vice: il falco J.D. Vance.