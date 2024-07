A poche ore dall’attentato all’ex presidente statunitense Donald Trump, l’Fbi parla esplicitamente di un tentativo di assassinare il rivale di Joe Biden. “Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump”, ha detto Kevin Rojek, l’agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’Fbi a Pittsburgh, parlando in una conferenza stampa a Butler in Pennsylvania. “È ancora una scena del crimine attiva”, ha aggiunto spiegando che gli investigatori non hanno ancora concluso gli accertamenti nella zona della sparatoria. Nel frattempo Trump è stato visto scendere dal suo aereo senza aiuto, in un video pubblicato dal suo vice direttore delle comunicazioni sui social media questa mattina presto, a testimoniare le buone condizioni di salute. Confermata la partecipazione alla prossima convention repubblicana.

L’uomo che ha sparato, poi ucciso da un cecchino del Secret Service , è stato identificato come il ventenne Thomas Matthew Crooks della Pennsylvania, secondo quanto riferito da diversi media statunitensi. Secondo quanto scrive il Washington Post, il giovane era un repubblicano. Il giornale cita i registri degli elettori dello Stato della Pennsylvania. La Cnn fa sapere che la protezione del Secret Service dell’ex presidente americano Donald Trump era stata rafforzata di recente. “Non abbiamo motivo di credere che esista qualche altra minaccia là fuori”, dice però ai giornalisti il tenente colonnello della polizia di stato della Pennsylvania, George Bivens, in seguito all’identificazione dell’attentatore.

Le reazioni – Moltissime le attestazioni di solidarietà nei confronti di Trump. Rientrato alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha chiamato il rivale. “Sono grato che sia salvo. Non c’è posto per la violenza in America”, ha detto il presidente. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha condannato “inequivocabilmente” il tentativo di omicidio e ha inviato i suoi migliori auguri di pronta guarigione. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si è detta “profondamente scioccata”. “La violenza politica è assolutamente inaccettabile in una democrazia. Condanno fermamente l’attacco all’ex presidente”, scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto i suoi “auguri di pronta guarigione” a Trump, e parla di “una tragedia per le nostre democrazie“, in un messaggio pubblicato su X. “Un attivista è morto, diversi sono feriti”, aggiunge. “La Francia condivide lo shock e l’indignazione del popolo americano”. Il premier spagnolo Sanchez scrive: “Voglio esprimere la mia più ferma condanna per l’aggressione subita da Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania. La violenza e l’odio non hanno posto in una democrazia. I miei migliori auguri di pronta guarigione all’ex presidente Trump e al resto dei feriti e le mie sincere condoglianze alla famiglia del defunto”. Si affida a X anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz: “L’attacco al candidato presidenziale americano Donald Trump è spregevole. Gli auguro una pronta guarigione. I miei pensieri vanno anche alle persone coinvolte nell’attacco. Tali atti di violenza minacciano la democrazia”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso domenica la sua “solidarietà, compassione e sollecitudine” all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito all’attentato avvenuto durante una manifestazione in Pennsylvania. Lo si apprende dai social cinesi. Il ministero degli Esteri di Pechino ha fatto sapere, sempre sui social, che sta seguendo gli sviluppi della vicenda ed ha espresso preoccupazione. Commenti giungono anche da Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha incoraggiato gli Stati Uniti a fare un “inventario” delle loro “politiche di incitamento all’odio contro gli oppositori politici, i paesi e le persone”, cogliendo l’occasione del tentativo di omicidio per denunciare il sostegno americano a Kiev. Rivolgendosi a “coloro che negli Usa votano per la fornitura di armi a Zelenskyj”.

Dall’Italia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolge a Trump solidarietà e “auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”. “Il Pd condanna nel modo più fermo l’attentato. La violenza politica non deve trovare alcuno spazio all’interno delle nostre democrazie, lo abbiamo detto in occasione di altri attacchi a politici avvenuti in Europa negli scorsi mesi, e lo ribadiamo con nettezza oggi dopo quello che è successo negli Usa”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. “L’attentato a Trump è gravissimo e va condannato fermamente. Nella democrazia non deve mai esserci spazio per la violenza”, scrive su X la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle.