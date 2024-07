“Non c’è bisogno di ribadirlo, quando si parla di fondi nazionali si parla di fondi nazionali già attribuiti alle regioni, quindi sono fondi di competenza regionale. Meloni? L’ho salutata come sapete, tutto tranquillo, non ci sono stati problemi particolari. Grande sobrietà. Diciamo che abbiamo mantenuto una coerenza rispetto a una tradizione molto diffusa da queste parti, c’è chi caccia i soldi e chi fa le cerimonie. Ho detto a Fitto che su Fsc non manca nulla, andiamo avanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo la firma del protocollo d’intesa su Bagnoli tra la premier Meloni e il sindaco-commissario Manfredi.