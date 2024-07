Ha creato danni in sette province il nubifragio che questa mattina ha flagellato la Lombardia, dove a Como è esondato il Lario con conseguente chiusura del lungolago poi riaperto. Diverse le strade chiuse a causa di smottamenti e alberi caduti: nel Comasco, in provincia di Lecco, di Varese, Sondrio, Bergamo e Brescia. Le impressionanti immagini girate da un’abitante mostrano il lago di Varese in tempesta