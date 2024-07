L’Umbria si prepara alla elezioni regionali. La data non è ancora stata fissata, verosimilmente si andrà al voto tra novembre e dicembre 2024. Le ultime elezioni si sono svolte nell’ottobre del 2019, motivo per cui non si è potuto aggiungere il voto sul nuovo consiglio regionale a quello per il comune di Perugia dello scorso giugno. Stanno prendendo forma anche le candidature alla presidenza della Regione.

Le candidature – Fino a pochi mesi fa era certa una seconda candidatura del centrodestra per la presidente uscente Donatella Tesei, anche se sono diverse le voci su un possibile candidato alternativo a seguito della sconfitta a Perugia alle ultime elezioni comunali. La scelta di Alternativa popolare ricade invece su Stefano Bandecchi, mentre manca un nome per Democrazia Sovrana e Popolare che verrà presentato ufficialmente sabato 13 luglio a Villa Taticchi. I rappresentanti del Patto Avanti, cioè della coalizione di centrosinistra + civici, propongono la candidatura di Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia.

Chi è Stefania proietti? – Classe 1975, Proietti è sindaca di Assisi dal giugno 2016 (strappata al centrodestra) e presidente della Provincia di Perugia dal 2021. È stata consigliere di amministrazione dell’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi di Assisi, membro della Commissione per la Pastorale Sociale e il Lavoro della Diocesi di Assisi Nocera Umbra e Gualdo Tadino e della Commissione per il Lavoro, Pace e Salvaguardia del Creato della Conferenza Episcopale Umbra con delega alla custodia del creato. A Proietti, scelta come candidata dal Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5Stelle, Demos e civici, non resta che dare la conferma della candidatura e iniziare la campagna elettorale. La proposta ufficiale è arrivata all’unanimità da una riunione tenutasi a Foligno mercoledì 10 luglio. L’obiettivo sembra sia quello di partire in anticipo rispetto al centrodestra e costringerlo alla rincorsa, come è accaduto per le elezioni comunali con Margherita Scoccia, sconfitta al ballottaggio dalla candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi.