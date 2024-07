Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz ai quarti di finale di Wimbledon. Dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, Musetti resta l’unico italiano in gara nel tabellone maschile dello Slam su erba. Il vincente della sfida incontrerà in semifinale Novak Djokovic.

Segui la cronaca in diretta del match, live su ilfattoquotidiano.it:

Quarto set Musetti-Fritz

2-2 – Musetti annulla una palla break e conquista un game cruciale: set ancora in parità.

1-2 – Un altro game veloce: Fritz tiene il servizio.

1-1 – Musetti concentrato come mai in carriera: tiene il servizio.

0-1 – L’americano tiene la battuta di forza e di rabbia.

Terzo set Musetti-Fritz 6-2

6-2 – Musetti tiene la battuta, regalando anche punti da applausi: vince il terzo set e ora è avanti due a uno

5-2 – Fritz frena l’emorragia di punti e tiene la battuta. Ma è adesso il momento decisivo per Musetti.

5-1 – L’azzurro tiene il servizio. Ha in mano il terzo set

4-1 – Break di Musetti – Fritz ha un altro passaggio a vuoto: il gioco dell’azzurro lo manda fuori giri. Break a zero per Musetti.

3-1 – Musetti tiene a bada Fritz: sfodera il primo ace del match per evitare problemi sul 30 pari.

2-1 – Anche Fritz non vuole mollare: aiutato da un’ace, evita il tracollo e resta in scia.

2-0 – Musetti non trema, conferma l’ottimo momento al servizio e ora conduce il match.

1-0 – Break di Musetti – Che inizio di terzo set: l’azzurro ruba subito il servizio a Fritz, apparso in difficoltà.

Secondo set Musetti-Fritz 7-6

7-6 – Il quarto set point è quello buono: Musetti vince il secondo set al tie-break (7-5).

6-6 – Si va al tie-break

6-5 – Nessun contraccolpo: Musetti si garantisce almeno il tie-break.

5-5 – Musetti si conquista anche un set point, ma alla fine Fritz tiene la battuta. E’ di nuovo parità.

5-4 – Contro-break di Fritz – Musetti si spegne sul più bello: Fritz gli toglie il servizio.

5-3 – Break di Musetti – Fritz concede di nuovo, Musetti ne approfitta subito. Arriva il break che permette all’azzurro di servire per il secondo set.

4-3 – Musetti perfetto, game a zero. Ora è definitivamente in partita.

3-3 – Game combattuto, ma Fritz è tornato solido al servizio.

3-2 – Musetti supera la paura di una palla break: respinto l’assalto di Fritz.

2-2 – Fritz torna in parità senza concedere occasioni.

2-1 – Musetti tiene il servizio e per la prima volta nel match è avanti nel punteggio.

1-1 – Contro-break di Musetti – L’azzurro sfrutta alla perfezione gli errori dell’americano: con il break si rimette in partita.

0-1 – Break Fritz – Musetti soffre, annulla una palla break. Dopo una serie di vantaggi però subisce il break con un dritto in corridoio.

Primo set Musetti-Fritz: 3-6

3-6 – Non c’è partita sul servizio di Fritz: l’americano chiude il primo set con un game a zero.

3-5 – Musetti si concede un’ultima chance di rimanere nel primo set

2-5 – Fritz senza patemi nel suo turno di battuta.

2-4 – Musetti tiene il servizio, annullando una palla break.

1-4 – Fritz si carica e conferma il vantaggio con un game perfetto.

1-3 – Break Fritz – Alla prima occasione l’americano passa: per Musetti un clamoroso errore a rete sul 15-30, quello che ha regalato le palle break.

1-2 – Fritz questa volta chiude prima dei vantaggi, ma Musetti lo aveva portato sul 30 pari.

1-1 – L’azzurro chiude il suo turno in battuta senza concedere punti.

0-1 – Musetti ha subito due palle break, ma per due volte il rovescio lo tradisce. Fritz tiene il servizio ai vantaggi, ma con fatica.

Ore 16.17 – Inizia il match con Fritz al servizio

Ore 16.10 – Musetti e Fritz sono in campo per il riscaldamento. I precedenti sull’erba dicono 3 a 0 per lo statunitense, che è il favorito alla vigilia del match.

Ore 15.50 – È terminato il match Ostapenko-Krejcikova. Vittoria della ceca in due set, a breve in campo Musetti e Fritz

Ore 15.30 – L’inizio del match Musetti-Fritz sul campo 1 di Wimbledon è previsto al termine della sfida tra Ostapenko e Krejcikova, che attualmente stanno giocando il secondo set.

Ore 15.20 – Per Musetti è il primo quarto di finale in carriere in un torneo del Grande Slam. Il numero 25 al mondo (tornerà in top 20 al termine del torneo) affronta lo statunitense Fritz (numero 12 Atp) che agli ottavi ha sconfitto Alexander Zverev in cinque set.

Articolo in aggiornamento

Musetti, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Constant Lestienne 4-6; 7-6; 6-2; 6-2

2° turno: Luciano Darderi 6-4; 4-6; 6-7; 6-4; 6-4

3° turno: Francisco Comesaña 6-2; 6-7; 7-6; 6-3

Ottavi di finale: Giovanni Mpetshi Perricard 4-6; 6-3; 6-3; 6-2

Fritz, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Christopher O’Connell 6-1; 6-2; 6-4

2° turno: Arthur Rinderknech 6-3; 6-4; 3-6; 6-3

3° turno: Alejandro Tabilo 7-6; 6-3; 7-5

Ottavi di finale: Alexander Zverev 4-6; 6-7; 6-4; 7-6; 6-3ì