SINNER DOMINA IL QUARTO SET

Sinner dominante nel quarto set, chiuso agevolmente con un 6-2 frutto di due break, nel terzo e nel quinto gioco, che hanno letteralmente spaccato il parziale. L’azzurro, completamente in palla adesso, comanda il gioco in ogni situazione ed entra nel quinto e decisivo set con il joystick della partita in mano. Il servizio (72%) sta assistendo l’altoatesino, che trasforma l’85% delle prime e una seconda su due. Il russo è apparso più nervoso e falloso (8 gratuiti) e incapace anche di trasforma un servizio tutto sommato buono (58% di punti con la prima).

Quarto set: Medvedev 5-2

Medvedev prova a ritrovarsi controllando finalmente un suo turno di battuta e accorcia sul 5-2. Dopo il cambio campo, Sinner avrà la prima delle due occasioni di chiudere il set andando al servizio con le palle nuove.

Quarto set: Sinner 5-1

Ace in apertura di Sinner, dritto lungo del russo che poi manda in rete un altro scambio: 40-0. E l’azzurro chiude il game con un servizio vincente.

Quarto set: Sinner allunga ancora sul 4-1

Medvedev un po’ in calo dopo il break subito. Fatica a mettere la prima e Sinner ne approfitta costringendolo spesso a rischiare, con scarsi risultati. Così costruisce altre due palle break. E piazza subito il doppio break. Il russo appare nervoso e scostante. È un momento importante del match e l’azzurro comanda scambi (ne ha vinti 16 degli ultimi 19) e partita.

Quarto set: Sinner consolida il vantaggio. Ora è 3-1

Due prime vincenti per il 30-0, una smorzata spezzagambe per il 40-0 seguita da un rovescio in rete. Ma poi Jannik chiude con l’ace e consolida il break.

Quarto set: Sinner fa il break! Avanti 2-1

Jannik affonda il colpo nel terzo game costruendosi due palle break aggredendo il russo. E trasforma subito la prima, con una smorzata magistrale. Sinner è avanti!

Quarto set: risponde Sinner, 1-1

Immediata risposta dell’altoatesino: anche lui tiene Medvedev a zero sulla propria battuta.

Quarto set: Medvedev 1-0

Game di apertura senza patemi per il russo che lascia Sinner a zero.

MEDVEDEV VINCE IL TERZO AL TIE-BREAK

Medvedev vince il terzo set al tie-break (7-4) in un parziale in cui è accaduto di tutto. Dopo il break del russo nel terzo game, Sinner è parso scomparire dal match. A rischio anche ritiro, visto che ha dovuto chiamare un medical time-out, durato 11 minuti, per giramenti di testa che lo hanno costretto a tornare negli spogliatoi. Al rientro, invece, pian piano è risalito nel ritmo e sul 4-5 è riuscito a piazzare il break. Quindi sul 6-5 ha avuto anche due set point: uno annullato dal russo grazie a un ace, l’altro sprecato con un suo errore. Al tie-break, l’allungo del russo grazie a un dritto scentrato dell’altoatesino che ha spaccato il gioco supplementare.

Terzo set: Medvedev annulla 2 set point. Si va al tie-break

Game in cui succede di tutto con Sinner che si costruisce due set point, uno annullato da Medvedev con un ace e l’altro sprecato con un errore. Il russo a sua volta non chiude due volte il turno di battuta. Dopo quattro parità, Medvedev la risolve con un ace. Si va al tie-break

Terzo set: Sinner in controllo, avanti 6-5

Sinner sembra aver girato il timone del set. Conquista l’undicesimo game con autorità e si garantisce almeno il tie-break.

Terzo set: Sinner fa il break! Ora è 5-5

Sinner fa il campione nel momento più importante della partita, dominando il game di Medvedev in battuta. Straordinaria prova dell’altoatesino che conquista tre palle break salendo subito 0-40. Spreca la prima con un dritto lungo, poi Medvedev va lungo. È controbreak!

Terzo set: Sinner 4-5

Sinner c’è! L’azzurro chiude un turno di battuta davvero convincente nel quale è riuscito a far correre il russo e non gli ha mai permesso di comandare lo scambio. Non accadeva da diversi game. Momento topico del match, ora, con Medvedev che andrà a servire per conquistare il terzo set.

Terzo set: il russo sul 5-3 con qualche patema

C’è maggiore equilibrio ora in campo, con un altro game che si allunga fino al 30-30, poi un dritto lungo di Sinner vale il 5-3 del russo.

Terzo set: quattro smorzate di Sinner per il 3-4

Jannik si fa imbrigliare troppo dal russo nel palleggiare sul rovescio, senza mai uscire dallo scambio: 30-30. Poi una prima vincente per il 40-30 non basta a indirizzare il game a causa di una smorzata in rete. Si va ai vantaggi, dove l’altoatesino va ancora a tagliare (questa volta bene) e chiude il game con l’ennesima palla corta.

Terzo set: Medvedev 4-2

Il russo tiene il servizio con un game con qualche sbavatura e mantiene così il break di vantaggio. Sinner sembra presente dopo la sospensione per il malore.

Terzo set: Sinner ci prova e va 2-3

Sinner sembra in buone condizioni e, pur concedendo 30 punti al russo, a causa anche di un colpo a rete scentrato, chiude il game con l’undicesimo ace che lo tiene a contatto.

Terzo set: Medvedev consolida il break, 3-1

Rientro di attesa per l’italiano, con Medvedev che domina al servizio e sale sul 3-1.

Terzo set: Sinner rientra in campo

Dopo 11 minuti di sospensione, l’altoatesino torna in campo e prova a riprendere a giocare. Si riparte dal 2-1 per Medvedev, che sarà ora al servizio.

Terzo set: medical time out per Sinner

Giramenti di testa per Sinner che chiede il medical time out al cambio campo sotto 2-1: mtatch sospeso. L’azzurro rientra nello spogliatoio accompagnato dal dottore. (I dettagli qui)

Terzo set: subito break di Medvedev!

Due palle break per il russo con Sinner che continua a giocare un tennis altalenante, non solo al servizio. E il russo sfrutta l’ennesimo errore dell’altoatesino per strappare il turno di battuta.

Terzo set: Medvedev 1-1

Anche Medvedev parte con il piede giusto servendo tre vincenti intervallati da un doppio fallo. Finora equilibrio nel terzo set.

Terzo set: Sinner in scioltezza sull’1-0

Solido Sinner nel game di apertura: mette le prime, va a caccia del punto e chiude agevolmente il turno di battuta lasciando solo un quindici a Medvedev.

MEDVEDEV VINCE IL SECONDO SET: È 1-1

Martellante Medvedev al servizio che gli permette di guadagnarsi due set point e chiudere con un ace sul 6-4. Il russo ha dominato il secondo parziale servendo il 73% di prime e apparendo decisamente più pimpante dal punto di vista atletico. Sinner, in difficoltà, ha messo in campo appena il 50% di prime e ha collezionato 14 errori gratuiti. Sul finale del set, tuttavia, ha mostrato segnali di ripresa. In ogni caso, dopo quasi 2 ore di gioco, sul centrale di Wimbledon regna l’equilibrio.

Secondo set: Sinner non molla e accorcia 5-4

Sinner resta dentro il set e ritrova anche un buon turno in battuta con un ace e un vincente che gli permettono di non faticare per raggiungere il 5-4.

Secondo set: il russo ora è 5-3

Medvedev in perenne pressing, nonostante qualche errore, tiene il servizio anche grazie a un paio di errori gratuiti dell’italiano.

Secondo set: resistenza Sinner, 3-4

Davvero un momentaccio per Sinner: due doppi falli nello stesso game valgono due palle del doppio break per il russo. L’altoatesino le annulla entrambe, si porta ai vantaggi e con altri due punti consecutivi resiste nonostante un set difficilissimo al servizio (45% di prime).

Secondo set: Medvedev 4-2

Medvedev, in controllo totale quando è al servizio, tiene il turno di battuta a zero. Il russo, più brillante atleticamente, è al timone del match in questo momento. Nel secondo set sta servendo l’80% di prime, mentre Sinner è calato al 50.

Secondo set: Sinner 2-3 con difficoltà

Sinner pasticcia un po’, cala la percentuale delle prime e si ritrova 15-30, poi risale ma con un dritto in rete è costretto ai vantaggi. Poi una prima vincente e uno scambio comandato risolvono il momento complicato e gli permettono di restare attaccato al russo.

Secondo set: Medvedev consolida il break, 3-1

Passaggio a vuoto di Sinner e Medvedev consolida agevolmente il break.

Secondo set: break del russo che va 2-1

Primo momento di difficoltà per Sinner: 0-30 al servizio. Non basta un’ottima prima e dritto incrociato perché Medvedev con un dritto micidiale si guadagna le prime palle break dell’intero match: 15-40. E strappa il servizio con un dritto in corridoio dell’azzurro.

Secondo set: Medvedev tiene il servizio, 1-1

Medvedev continua ad alternare grandi prime a un servizio incerto e doppi falli, complicandosi un po’ la vita al servizio. Una scelta errata di Sinner che taglia una palla in rete, permette al russo di tenere il servizio.

Secondo set: Sinner 1-0

Sempre il servizio per sbrogliare le situazioni complicate: sul 30-30, Sinner infila un ace e un vincente. Il secondo set inizia bene.

SINNER AL TIE-BREAK: IL 1° SET È SUO!

Anche il tie-break scorre via come tutto il set. Alla fine la spunta Sinner che cuce due volte il mini-break del russo, non ne sfrutta uno ma poi ce la fa alla seconda occasione grazie al quarto doppio fallo di Medvedev. Un’ora di battaglia, senza palle break, che l’azzurro porta a casa soprattutto grazie alla solidità al servizio (7 ace, 68% di prime e 92% di punti vinti con la prima palla in campo). Spettacolo e tensione sul centrale di Wimbledon.

Sinner tiene: sarà tie break

Gran punto di Medvedev che regge lo scambio e ne viene fuori con un gran dritto all’incrocio delle linee: 0-15. Pressing di Sinner che manda fuori giri il russo: 15-15. Attacco a rete per il 30-15, prima vincente per salire 40-15. Poi serve&volley che si complica per un rimpallo sulla linea e ne approfitta il russo accorciando. Vincente per sbrogliare il problema: 6-6, sarà tie-break.

Muro Medvedev: 6-5

Finalmente un game combattuto: 30-30 con due errori di Medvedev che però poi risolve il momento delicato con un vincente e sfrutta un errore di rovescio di Sinner per il 6-5.

Impeccabile Jannik: 5-5

Splendido primo 15 in allungo a rete di Sinner scivolando, quindi Medvedev lunghissimo per il 30-0 dell’azzurro. Ace, il sesto della partita, del 40-0. Vincente su un attacco dopo una prima violenta e l’azzurro sale 5-5.

Medvedev senza tentennamenti: 5-4

La risposta di Medvedev è feroce: due vincenti cancellano un doppio fallo, quindi un ace per congelare il game. Sale 5-4.

Sinner al limite della perfezione: 4-4

Quarto e quinto ace di Sinner per aprire il game, quindi due servizi vincenti per chiuderlo senza dover mai rispondere. Turno di battuta perfetto per l’azzurro.

Medvedev solido: 4-3

Il secondo doppio fallo del russo per il 15-15, quindi Sinner rompe uno scambio lunghissimo con un dritto a incrociare (30-30). Medvedev accelera e poi va a rete (quarta discesa vincente su cinque tentativi) per il 40-30 e chiude con un servizio vincente. Cambio campo.

Sinner con due ace per il 3-3

Sinner piazza un ace di seconda per il 30-15 e poi un dritto lungolinea imprendibile per il 40-15. Poi ancora un ace per chiudere il turno di battuta. Parità ancora e grande equilibrio finora.

Medvedev sale 3-2

Game combattuto con l’azzurro che inizia a muovere il gioco uscendo dalla tela del russo ma sul 30-40, dopo essersi costruito l’occasione per la parità, manda il rovescio in corridoio.

Sinner confeziona il 2-2

Uno scambio dominato e due prime imprendibili portano Sinner sul 40-0, poi una seconda al corpo che non fa partire lo scambio. Anche l’altoatesino tiene la battuta senza perdere neanche un 15.

Medvedev 2-1

Medvedev, centrato al servizio tra prime violente e ace, tiene il turno di servizio lasciando Sinner a zero.

Sinner pareggia: 1-1

Il russo è aggressivo e risponde colpo sul colpo, soprattutto sulle seconde di Sinner: 30-30. Poi un ace centrale di Sinner e un’altra prima violentissima chiudono il game.

Medvedev 1-0

Medvedev subito sotto 0-30 con un dritto lungo e un doppio fallo. Poi rovescia il game con tre punti consecutivi, ma uno scambio di dritto incrociato favorisce Sinner: parità. Ace del russo e seconda al corpo: tiene il servizio.

Inizia la sfida tra Sinner e Medvedev!

Medvedev batterà per primo

Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere nel primo game.

Si parte

Medvedev e Sinner sono sul centrale. Si giocherà con il tetto chiuso a causa della pioggia.

I tennisti pronti all’ingresso

L’azzurro e il russo sono pronti a mettere piede in campo. Stanno aspettando la chiamata completando il riscaldamento prima dell’inizio dei quarti di finale.

Il centrale è pronto

Sul centrale si attende l’ingresso di Sinner e Medvedev in campo. Ultimi minuti prima del via alla sfida che assegna un posto in semifinale nel terzo Slam della stagione.