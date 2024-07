La sconfitta di Jannik Sinner ai quarti di finale contro Daniil Medvedev segna la fine del suo percorso a Wimbledon ma non mette a repentaglio il suo primato nel Ranking Atp, almeno per ora. Ecco cosa cambia.

Sinner ko a Wimbledon: come cambia il Ranking Atp

Almeno fino al termine delle Olimpiadi, Jannik Sinner sarà sicuro di rimanere al comando della classifica Atp perché Parigi 2024 non assegna alcun tipo di punteggio in termini di Ranking. Se Djokovic e Alcaraz dovessero trionfare a Wimbledon lo scarto si ridurrebbe ma non sarebbe tale da poter pensare ad un sorpasso. In particolar modo, oltre a vincere il Grande Slam londinese, Djokovic dovrebbe vincere uno degli Atp successivi (Bastad e Amburgo) sperando in un capitombolo di Sinner. Il tennista italiano – dopo la sconfitta sul Centre Court contro Medvedev – perderà 320 punti, ovvero la differenza tra i 720 scartati dalla semifinali dello scorso anno e i 400 di quest’anno: da lunedì 15 luglio, Sinner avrà 9570 punti.

Sinner, il vantaggio su Djokovic e Alcaraz dopo Wimbledon

Su Novak Djokovic:

se il serbo perde nei quarti: 2.010 punti

se il serbo perde in semifinale: 1.610 punti

se il serbo perde in finale: 1.110 punti

se il serbo vince il titolo: 410 punti

Su Carlos Alcaraz:

se lo spagnolo perde in semifinale: 2.640 punti

Se Carlos perde in finale: 2.140 punti

Se Carlos vince il titolo: 1.440 punti