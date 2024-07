“Scelta divisiva? Io vedo una cosa sola: la sinistra avendo poche idee riesce a compattarsi soltanto quando trova un nemico. Per un momento è riuscita a trovare come nemico Berlusconi e si è sentita rinascere, ma il Paese non ha bisogno di queste polemiche inutili, di queste scelte che cercano di creare ancora una contrapposizione ma di cui la gente è assolutamente stufa, di cui non ha alcuna necessità di diventarne parte. Lasciamo a loro queste squallide polemiche”. Queste le parole del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell’evento MIND Milano Pavilion, in merito alla decisione approvata dal presidente di Enac di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Milano Malpensa.