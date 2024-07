La Formula 1 non si ferma mai. Dopo Spagna e Austria, il Circus continua il suo viaggio senza soste alla volta della Gran Bretagna per il dodicesimo gran premio stagionale. A Silverstone la McLaren corre in casa e proverà a prendersi la rivincita sulla Red Bull: lecito attendersi altre scintille tra Lando Norris e Max Verstappen. Terza incomoda potrebbe essere la Mercedes, mentre la Ferrari ha tremendamente bisogno di una scossa: Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle ultime gare hanno faticato a trovare il giusto assetto e ad avvicinare il passo gara dei primi.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 di oggi è disponibile in diretta esclusiva su Sky alle 16, sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), oltre che in streaming su SkyGo e NOW (con il pass sport). La telecronaca sarà a cura di Carlo Vanzini, affiancato dai commenti tecnici di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Per chi non è abbonato a Sky, la gara sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle 19:30, con la pre-gara dalle 18:00. Sarà possibile seguire la differita anche in streaming gratuitamente su tv8.it.

La griglia di partenza F1 del GP di oggi a Silverstone

1ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin).

6ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Logan Sargeant (Williams)

7ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Zhou Guanyou (Sauber)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Sauber)

9ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Alpine)

10ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)