Nemmeno il tempo di riprendersi dallo spettacolo di un circuito storico come Assen e la MotoGp riparte da un’altra pietra miliare del suo calendario: l’appuntamento con il Gp di Germania al Sachsenring. È io circuito di Marc Marquez, che qui ha vinto in 11 occasioni: una in Moto3, due in Moto2 e ben otto in MotoGp. La grande occasione per interrompere il lungo digiuno con la vittoria e dimenticare le delusioni in Olanda, dove sono arrivate solo cadute e una penalizzazione. Da capire se saranno d’accordo Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che nel frattempo duellano per il Mondiale: l’italiano è sempre più vicino allo spagnolo, che ora ha 10 punti di vantaggio. La certezza è che sarà un’altra battaglia Ducati, con Aprilia e Ktm che proveranno almeno a lottare per il podio.

Gli orari del weekend in Germania

Venerdì 5 luglio le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata alle ore 15, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2. Sabato 6 luglio giornata di qualifiche e nel pomeriggio la Sprint della MotoGp, sempre alle ore 15. Domenica 7 luglio i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle tradizionali ore 14, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in Tv il Gran Premio

Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del Gp di Germania 2024 al Sachsenring. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato. Le gare di tutte e tre le classi la domenica saranno invece in differita su TV8. Di seguito il palinsesto completo.

Il programma del weekend (Sky e Now)

Venerdì 5 luglio – DIRETTA

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 6 luglio – DIRETTA

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – Q1

Ore 11.10: MotoGP – Q2

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 7 luglio – DIRETTA

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Il programma del weekend (TV8)

Sabato 29 giugno– DIRETTA

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45: Moto2 – qualifiche

Ore 15.00: MotoGP – Sprint

Domenica 30 giugno– DIFFERITA

Ore 14: Moto3 – gara

Ore 15.20: Moto2 – gara

Ore 17: MotoGP – gara