Più di cento chilometri in auto, assieme al figlioletto di cinque anni, con un coltello puntato alla gola e lo stalker che la minaccia: “Stai zitta, se vedo una macchina dei carabinieri vi faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”. Questa è la cronistoria, angosciante, incalzante come un film, di un sequestro che avrebbe potuto trasformarsi in un femminicidio, esito sventato dalla prontezza e dall’abilità dei carabinieri del Veneto e del Trentino. Sequenze mozzafiato, terrore puro. Tutto si svolge nell’arco di alcune ore, dopo le 8 del mattino di venerdì 5 luglio, a partire da Borgoricco, in provincia di Padova, per finire a Grigno, lungo la Statale Valsugana che da Bassano del Grappa conduce a Trento.

Il sequestro – Sono le 8:30 quando la donna, 26enne di origine albanese, mamma di un bambino di cinque anni, esce di casa, a Borgoricco, per portare il figlio all’asilo. È a bordo della propria auto. Ma non arriverà mai a consegnare il piccolo. Lungo la strada viene infatti bloccata dal suo persecutore con una station wagon. Si tratta di Tari Adair, 33 anni, anche lui originario dell’Albania, residente a Silea, in provincia di Treviso, ma con un negozio di barbiere a Castelfranco. Arrestato per stalking ai danni della donna, con cui aveva avuto in passato una relazione, l’uomo è in libertà da poco più di due mesi. Non si rassegna, tende la trappola. La costringe a fermarsi, armato di coltello.

La fuga – Comincia una folle corsa attraverso le province di Padova, Treviso, Vicenza e Trento. Forse neppure Adair ha chiaro quale è il suo piano. Secondo i carabinieri voleva uccidere tutti e suicidarsi. Di sicuro costringe la donna a seguirlo e cerca di allontanarsi dal luogo del rapimento. Nel bagagliaio ha alcune fascette, nastro adesivo e un piede di porco. Usa le fascette per bloccare entrambe le vittime, così che non possano fuggire, poi si mette alla guida dell’auto.

L’allarme – A rendersi conto che è accaduto qualcosa è il marito della donna. Ogni mattina, dopo aver accompagnato il figlio all’asilo, lei va a lavorare e si mette in contatto: i precedenti episodi di stalking hanno indotto la coppia a prendere precauzioni e a effettuare quel controllo a distanza. Stavolta però lei non risponde. L’uomo va a casa a cercarla, non la trova. Al lavoro, a Massanzago, non è arrivata. Capisce cosa è accaduto, così telefona al 112: sono ormai le 9 e la sua voce, con forte cadenza veneta, spiega la situazione all’appuntato Marino Pistore, che risponde dalla sala operativa di Cittadella. “Mia moglie è sparita con il bimbo, penso sia stata portata via con la forza”. Il militare cerca di capire se l’assenza della donna possa essere frutto di un litigio. Quando gli viene spiegato che potrebbe essere stata rapita da uno stalker, scatta l’allarme.

Il primo contatto – Il carabiniere, dopo alcuni tentativi, riesce a mettersi in contatto con la donna, che risponde al cellulare. “Ha risposto e mi ha detto che stava per iniziare il turno di lavoro, ma ho capito che qualcosa non andava. Infatti, sentivo in sottofondo le parole del figlio di cinque 5 anni, che in realtà avrebbe dovuto già essere all’asilo. La voce della donna sembrava strana”.

Caccia all’auto – In un primo tempo si crede che l’auto sia ancora in zona. Poi i carabinieri capiscono che si sta allontanando. Scatta l’allarme generalizzato, che impiega i collegamenti delle forze territoriali dell’Arma. Viene avvertita la Procura di Padova che autorizza i sistemi di localizzazione, grazie a cellulari e numero di targa. Vengono monitorati i varchi che segnalano il passaggio delle auto (Targa System). Comincia la caccia all’uomo, con l’angoscia che il malintenzionato possa usare violenza contro madre e figlio. Le intercettazioni funzionano, l’auto viene individuata.

L’inseguimento – Dalla provincia di Padova si passa a quella di Treviso e poi nel Vicentino. A Nord di Bassano l’auto imbocca la Valsugana. Dopo Primolano entra nella provincia autonoma di Trento. Ed è lì che la morsa si stringe. Adair ha nel frattempo dato appuntamento al marito della donna: gli ha detto di presentarsi da solo e con le mani legate da una fascetta da elettricista. Dice di volergli parlare, di voler chiarire la situazione. Alle 11, l’ora dell’incontro, i carabinieri hanno capito dove andare. L’operazione-lampo riesce in modo perfetto, nella piazzola di sosta di Grigno. Aprono la portiera del conducente prima che l’albanese possa reagire. La donna e il figlio vengono liberati.

L’arresto – Il rapitore viene arrestato in flagranza con una pesante serie di accuse: sequestro di persona, rapina aggravata (dell’auto della donna su cui è avvenuta la fuga), minaccia aggravata, violenza privata e violazione del divieto di avvicinamento alla donna. Era tornato libero dopo che la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la condanna a un anno e otto mesi per stalking e tentata violenza privata inflitta in primo grado, grazie all’affidamento a lavori socialmente utili.

“Li avrebbe uccisi” – “Abbiamo vissuto momenti veramente drammatici”, ha detto il comandante dei Carabinieri di Padova, Michele Cucuglielli. “Il nostro operatore ha avuto l’accortezza di accorgersi subito che era una situazione molto grave e ha permesso di attivare tutta la macchina investigativa dell’Arma, che in pochissimo tempo è riuscita a risolvere la situazione. Se non l’avessimo fermato, li avrebbe ammazzati”. Sono convinti che avrebbe ucciso tutti e poi si sarebbe tolto la vita.