La nuova stagione degli uragani atlantici è già partita e, secondo le stime, promette di essere altamente distruttiva. E sotto accusa, come sempre, finisce il cambiamento climatico. In questi giorni, l’uragano Beryl sta concentrando su di sé l’attenzione di tutto il mondo con la sua scia di distruzioni – case ed edifici abbattuti, strade impraticabili, linee elettriche divelte. Il 3 luglio, dopo soli due giorni, aveva già causato 7 morti e un gran numero di feriti, tra cui la vicepresidente del Venezuela, colpita da un albero. A fare impressione è proprio la sua capacità di incrementare enormemente la propria potenza. Per intenderci, la rapida intensificazione si verifica quando, nell’arco di 24 ore, un uragano aumenta la velocità di almeno 56 km/h: bene, Beryl è passato da 112 km/h a 209. Come mai?

Escalation velocissima – “Con questa sua formazione a rapida intensificazione, Beryl si è rivelato l’uragano più forte e precoce della storia. Non si sono mai visti uragani così potenti nell’Atlantico. Beryl ha segnato due record: quelli dell’uragano di categoria 4 a fine giugno e di categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson (che classifica gli uragani da 1 a 5 basandosi sull’intensità dei venti. n.d.a.) la prima settimana di luglio”, spiega il meteorologo Daniele Ingemi, esperto di fenomeni meteorologici estremi. Così, all’inizio della stagione è già stata raggiunta l’intensità massima, cui di di solito si arriva a settembre.

“Due elementi hanno contribuito alla sua rapida intensificazione. Il primo è il fenomeno del Niño, di origine prettamente naturale, che si ripete ciclicamente ogni 3-5 anni. Cessato da pochi mesi, questa volta il Niño è stato particolarmente intenso”. Di conseguenza le acque superficiali del Pacifico occidentale si sono scaldate più del solito. “Per il riscaldamento indotto dal Niño, già in inverno si registravano temperature estive nelle acque caraibiche, da cui è passato Beryl”.

Perché nasca un uragano, le acque oceaniche devono superare i 27° per circa 45 m di profondità – temperature normalmente raggiunte a settembre – Si crea così un enorme serbatoio di energia che mette letteralmente il turbo all’uragano. Altri elementi sono la variazione di velocità e intensità dei venti e la presenza di pioggia intorno all’occhio del ciclone.

A completare e rendere esplosivo l’effetto disastroso, si è aggiunto un ben noto fattore. “Il secondo elemento che ha portato alla rapida intensificazione di Beryl è il riscaldamento climatico antropogenico”, prosegue il meteorologo. Risultato? Il futuro ci riserva una serie di altri mostri simili a questo, con tutto ciò che ne consegue: tempi più brevi per l’evacuazione delle coste a rischio, un maggior aumento di danni e vittime, un periodo più lungo per il recupero dopo l’evento. Il tutto con un forte impatto umano, sociale ed economico.

Fenomeni estremi in crescita – Se ancora ci fossero dei dubbi sulla mano umana in questo disastro, ecco cosa scrive sul suo sito l’ente governativo statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration): “La rapida intensificazione è diventata più comune negli anni recenti ed è un elemento dello sviluppo del ciclone tropicale, di cui si attende un aumento globale a causa del cambiamento climatico antropogenico”.

A ottobre 2023 uno studio pubblicato su Scientific Reports riferiva che, rispetto al periodo 1971-1990, tra il 2001 e il 2020 per gli uragani atlantici raddoppiava la probabilità di raggiungere in 24 ore la categoria 3 o superiore. “L’aumento di frequenza ed estremizzazione dei fenomeni atmosferici come gli uragani, ma anche la siccità e i forti temporali dei giorni scorsi in Piemonte e Val d’Aosta, sono un chiaro sintomo del cambiamento climatico”, osserva Ingemi, che cita pure il caso emblematico di Otis: lo scorso ottobre (poco dopo la pubblicazione dello studio sopra citato), questo ciclone tropicale si trasformò in 10 ore in uragano forza 5 e distrusse Acapulco, la nota località balneare messicana, segnando il record dell’uragano più forte dell’ultimo trentennio. “I cicloni tropicali mostrano le stesse caratteristiche di aumento di intensità, al punto che i meteorologi specializzati nel loro studio, soprattutto cinesi e americani, valutano di introdurre nella scala Saffir-Simpson la forza 6”, conclude il meteorologo.