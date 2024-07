Piantare oltre 6000 alberi per compensare all’inquinamento prodotto: non è la sigla di uno spot pubblicitario ma quello che dovrebbe fare l’Inghilterra per il danno ambientale che sta producendo (anche se indirettamente) durante Euro 2024. Sei aerei privati per un totale di oltre 500mila euro: così le Wags – le fidanzate o mogli dei giocatori – possono raggiungere la Germania per seguire la Nazionale inglese agli Europei. La via più veloce, senza badare a spese e al clima.

Europei 2024, il tabellone dei quarti di finale | Calendario, partite e dove vederle in tv (Sky, Now, Rai)

Jet privati ad alto prezzo, non solo monetario

L’aeroporto di Erfurt-Weimar è il crocevia principale della tratta Düsseldorf (o Birmingham)-Weimar. Luogo di ritrovo dei jet privati con a bordo le mogli dei calciatori della nazionale inglese. Ma quanto costa una gita fuori porta di qualche ora per le Wags? Generalmente, un volo su un aereo privato costa 35mila sterline (quasi 42mila euro, per intenderci): considerando tutte le tratte si arriva ad un totale di 420mila sterline (e quindi, 496mila euro). Ma non è solo una questione di soldi. L’impatto ambientale provocato, non è da meno. I 6 jet direzione Euro 2024 hanno volato per un totale di 8286 chilometri che tradotto in tonnellate di anidride carbonica rilasciata è pari a circa 140. Per fare un paragone concreto, le Wags dovrebbero piantare 6440 alberi per rientrare nei costi per nulla ecosostenibili. Insomma, l’Inghilterra – e tutto quello che gli sta attorno – sta facendo parlare molto di sé in questo europei. Che sia in campo (per le prestazioni) o fuori, soprattutto in modo negativo.

Le Wags dei Three Lions

Su chi graveranno questi costi? Ad esempio, sulla moglie del portiere Jordan Pickford che ha raggiunto la Germania insieme alla fidanzata di Ivan Toney e a quella di Jarrod Bowen. Sempre sullo stesso jet c’erano la compagna di Aaron Ramsdale, la moglie di Declan Rice e di Dean Henderson. Infine, su un altro aereo sono arrivate la fidanzata di Conor Gallagher, la compagna di Luke Shaw e quella di Ollie Watkins.