Superato lo scontro fratricida con Matteo Berrettini, il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon prosegue venerdì 5 luglio con il terzo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 52 della classifica Atp. Sinner parte ovviamente favorito, specialmente dopo il tennis messo in mostra contro Berrettini, ma il match non è agevole. Da un lato il numero 1 al mondo dovrò evitare i cali avuti nel terzo set dei suoi primi due match. Dall’altro dovrò tenere a bada un Kecmanovic parso in ottima forma e capace di eliminare l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 27.

Sinner-Kecmanovic; i precedenti

Sinner e Kecmanovic si troveranno di fronte per la quarta volta in carriera. L’altoatesino finora non ha mai perso contro il serbo: il primo successo risale alle Next Gen Atp Finals di Milano 2019, l’ultimo è arrivato per ritiro nel 2022 al Masters 1000 di Cincinnati. Insomma, quasi due anni fa. Inoltre, sarà il primo testa a testa sull’erba.

Sinner, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Hanfmann 6-3 6-4 3-6 6-3

2° turno: Berrettini 7-6 (3) 7-6 (4) 2-6 7-6 (4)

Kecmanovic, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Nagal 6-2 3-6 6-3 6-4

2° turno: Grieskpoor 4-6 7-6 (7) 1-6 6-2 6-3

Sinner-Kecmanovic, quando giocano: orario

Il match tra Sinner e Kecmanovic sarà la terza partita che si giocherà sul campo centrale (dove la prima partita inizia alle 14.30 italiane), preceduta dai match Alcaraz-Tiafoe e Raducanu-Sakkari.

Sinner-Kecmanovic, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.